Mercoledì 23 agosto, alle ore 21, si gioca la gara di andata della finale per l’accesso al tabellone diretto della Champions League 2023-2024, tra i padroni di casa del Molde e la squadra turca del Galatasary. Pronostico Molde-Galatasaray, quote scommesse e risultato esatto per questo match di Champions League.

Lo stato di forma delle due formazioni prima della partita

I padroni di casa del Molde, sono approdati a questa finale, superando la squadra rivelazione di questi turni di qualificazione alla Champions League, la squadra delle Isole Faroe, il Klaksvik, perdendo 2 a 1 in trasferta e vincendo per 2 a 0 il match casalingo giocato in Norvegia.

La squadra ospite del Galatasaray. allenata dal tecnico Okan Buruk, ha invece eliminato in maniera agevole la formazione slovena dell’Olimpia Lubiana, vincendo sia la gara giocata in trasferta per 3 a 0, che quella giocata in Turchia per 1 a 0.

Le probabili formazioni di Molde-Galatasaray

MOLDE (3-5-2): Karlstrom; Ellingsen, Bjornbak, Haugan; Linnes, Mannsverk, Breivik, Eriksen, Haugen; Eikrem, Brynhildsen. Allenatore: Erling Moe.

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Boey, Nelsson, Bardakci, Angelino; Kutlu, Torreira; Yilmaz, Mertens, Zaha; Icardi. Allenatore: Okan Buruk.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte dalle principali casa di scommesse, prevedono una partita molto tirata. La vittoria dei padroni di casa è bancata a quota 2.75, sia su Netbet che su Starcasinò, il pareggio offerto a quota 3.40, la vittoria esterna a quota 2.50.

Pronostico Molde-Galatasaray

Il Molde deve sfruttare il fattore campo per cercare di vincere e andare in Turchia nella gara di ritorno con un minimo vantaggio, su uno dei campi più temuti in Europa.

Al Galatasaray può andare bene anche un pareggio e giocarsi tutto nel match di ritorno a Istanbul. Pronostico doppia chance 1X a quota 1.50 su Bullibet e a quota 1.52 su Sisal.

Probabile Risultato Esatto del match

Se siete interessati nelle vostre scommesse sportive, al possibile risultato esatto di Molde-Galatasaray, vi consigliamo queste tre possibilità: 0-0 / 1-0 / 2-1

