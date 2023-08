Pronostico Ludogorets-Ajax, risultato esatto e quote bookmaker Europa League del 24/08/2023

Per la partita di andata, della finale di qualificazioni per un posto nell’edizione 2023-2023 di Europa League, giovedì 24 agosto, scendono in campo la squadra di casa del Ludogorets, che ospita l’Ajax. Pronostico Ludogorest-Ajax, risultato esatto e quote bookmaker Europa League del 24/08/2023.

Lo stato di forma delle due formazioni prima della partita

La formazione bulgara del Ludogorets, ha raggiunto questa finale per l’accesso ad un posto nella prossima edizione dell’Europa League, superando in semifinale la squadra kazaka dell’Astana, perdendo 2 a 1 in trasferta e vincendo per 5 a 1 il match giocato in casa.

La squadra ospite dell’Ajax di Amsterdam, allenata da Mister Maurice Steijn, entra nel tabellone direttamente da questa partita di finale. Nel campionato olandese di Eredivisie, la squadra della capitale ha raccolto 4 punti dopo due giornate.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Vittoria esterna favorita dai principali bookmaker per questo match tra Ludogorets e Ajax. Segno 2 bancato a quota 1.73 sia su Sisal che su Bullibet, il pareggio giocato a quota 4.05, la vittoria interna offerta a quota 4.50.

Pronostico Ludogorest-Ajax

Pensiamo che la formazione ospite dell’Ajax non abbia molte difficoltà a superare il Ludogorets, vista la differenza di rosa e di mentalità delle due squadre. Pronostico 2

Probabile Risultato Esatto del match

Se siete interessati nelle vostre scommesse sportive, al possibile risultato esatto di Ludogorest-Ajax, vi consigliamo queste tre possibilità: 0-2 / 1-3 / 1-2

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 4.8 Visita il Sito Leggi recensione