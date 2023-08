La squadra rivelazione delle Isole Faroe, il Kalksvik, cercherà di conquistare un posto in Europa League, nella partita di andata della finale contro la squadra moldava dello Sheriff Tiraspol, in programma giovedì 24 agosto alle ore 20.45. Klaksvik-Sheriff Tiraspol, pronostico gratuito, quote scommesse e risultato esatto per questo match di Europa League.

Lo stato di forma delle due formazioni prima della partita

La formazione di casa dello Kalksvik e la prima squadra delle Isole Faroe a centrare una presenza in una competizione europea per club, visto che la perdente di questa finale per un posto in Europa League, giochera’ in Conference League.

Lo Sheriff Tiraspol, approda a questa finale, dopo aver vinto in semifinale la partita contro la formazione bielorussa del Bate Borisov, vincendo 5 a 1 in Moldavia e pareggiando il match di ritorno per 2 a 2 in Bulgaria.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte dai bookmaker prevedono una partita equilibrata, ma con una leggera preferenza per la vittoria esterna dello Sheriff Tiraspol, offerta a quota 2.10 su Bullibet e a quota 2.15 su Starcasinò, il pareggio offerto a quota 3.20, la vittoria interna inserita in lavagna a quota 3.40.

Pronostico Klaksvik-Sheriff Tiraspol di Europa League

Partita non semplice da pronosticare questa tra Klaksvik-Sheriff Tiraspol. La squadra di casa ha fallito l’accesso alla finale per un posto in Champions League, superata solo ai tempi supplementari dal Molde per 2 a 0, lo Sheriff però è una squadra nettamente superiore a livello di rosa. Pronostico GOL SI a quota 1.80 su Netbet e su Sisal

Probabile Risultato Esatto del match

Se siete interessati nelle vostre scommesse sportive, al possibile risultato esatto di Klaksvik-Sheriff Tiraspol, vi consigliamo queste tre possibilità: 1-1 / 2-1 / 2-2

