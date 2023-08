Sabato 26 agosto 2023, scendono in campo Monza-Empoli, per la seconda giornata del campionato di calcio italiano di Serie A. Pronostico Monza-Empoli, quote scommesse e risultato esatto per questo match di Serie A del 26-08-2023.

Lo stato di forma delle due formazioni prima della partita

Il Monza debutta in casa, in questa nuova stagione di Serie A, dopo la sconfitta subita nella gara di apertura a San Siro contro l’Inter per 2 a 0, una delle grande squadre favorite per la corsa allo scudetto. Per i brianzoli, prima partita casalinga dopo la morte del presidente Silvio Berlusconi.

L’Empoli si presenta in Brianza, dopo la brutta sconfitta subita in casa per 1 a 0 dal Verona, che ha subito fatto capire alla formazione toscana, che quest’anno la lotta per non retrocedere nel campionato cadetto di Serie B, sarà molto più infuocata della scorsa stagione.

Le probabili formazioni di Monza-Empoli

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kiriakopoulos; Colpani, Caprari; Dany Mota. Allenatore: Raffaele Palladino

Empoli (4-2-3-1): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella; Marin, Grassi; Baldanzi, Fazzini, Gyasi; Caputo. Allenatore: Paolo Zanetti

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Il Monza è la squadra da battere secondo le quote offerte dai bookmaker. Vittoria casalinga proposta a quota 1.90 su Sisal e su Netbet, il pareggio giocato a quota 3.50, la vittoria esterna dei toscani a quota 3.80.

Pronostico Monza-Empoli

Il Monza ha una rosa molto più di qualità dell’Empoli e anche nella partita di debutto contro l’Inter, i brianzoli hanno si perso, ma hanno anche giocato un buon calcio, mentre i toscani sono sembrati contro il Verona molto lenti e prevedibili. Pronostico 1 o in alternativa Over 2.5, offerto a quota 2 sia su Starcasinò che su Bullibet.

Probabile Risultato Esatto del match

Se siete interessati nelle vostre scommesse sportive, al possibile risultato esatto di Monza-Empoli, vi consigliamo queste tre possibilità: 1-0 / 2-1 / 2-0