Per la seconda giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, domenica 27 agosto 2023, alle ore 18.30, scende in campo la Juventus, che ospita a Torino il Bologna. Juventus-Bologna, il pronostico, le probabili formazioni e le quote offerte dai bookmaker.

Lo stato di forma delle due formazioni prima della partita

La squadra di casa della Juventus, ha esordito nella nuova stagione di Serie A la scorsa settimana ad Udine, con una grande partita vinta per 3 a 0, con tutte e tre le reti messe a segno nei primi 45 minuti di gioco da Chiesa al minuto 2, Vlahovic al ventesimo e Rabiot nei minuti di recupero della prima frazione di gioco.

La formazione ospite del Bologna, allenata da Mister Thiago Motta, nella prima giornata di campionato è stata superata in casa per 2 a dal Milan, non riuscendo mai a trovare qualche soluzione valida per impensierire i rossoneri.

Le probabili formazioni di Juventus-Bologna

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Aebischer, Dominguez; Ndoye, Ferguson, Moro; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

La Juventus parte ampiamente favorita dai bookmaker per la vittoria della partita. Segno 1 infatti offerto vincente a quota 1.45 sia su Netbet che su Bullibet, il pareggio inserito nel tabellone a quota 4.50, la vittoria ospite del Bologna paga 7 volte la posta giocata.

Pronostico Juventus-Bologna di Serie A

Pensiamo che i bianconeri non avranno molte difficoltà a vincere questa partita, visto il buon gioco dimostrato a Udine e la buona forma fisica dei suoi attaccanti.

Il Bologna cercherà di difendere e di ripartire in contropiede. Pronostico 1 o in alternativa Over 2.5 a quota 1.80 su Starcasinò o Sisal

Probabile Risultato Esatto del match

Se siete interessati nelle vostre scommesse sportive, al possibile risultato esatto di Juventus-Bologna, vi consigliamo queste tre possibilità: 2-0 / 3-0 / 3-1

