Uno dei due posticipi di Serie A, in programma lunedì 28 agosto 2023, validi per la seconda giornata di campionato, si gioca alle ore 18.30 a Salerno e vede scendere in campo i padroni di casa della Salernitana che ospitano la formazione friulana dell’Udinese. Pronostico Salernitana-Udinese di Serie A posticipo di Lunedì 28 agosto 2023.

Lo stato di forma delle due formazioni prima della partita

La Salernitana arriva a questa partita, dopo l’ottimo esordio nella nuova stagione di Serie A, avvenuto la scorsa settimana in trasferta contro la Roma, dove i campani hanno raccolto un ottimo pareggio per 2 a 2.

La formazione ospite dell’Udinese, allenata dal tecnico Andrea Sottil, è reduce invece dalla pesante sconfitta interna subita per 3 a 0 ad opera della Juventus, e dovrà subito cercare di riscattarsi in questa trasferta.

Le probabili formazioni di Salernitana-Udinese

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Beto.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di Serie A

Partita che si prospetta molto equilibrata nelle quote offerte dai bookmaker questa tra Salernitana-Udinese.

La vittoria dei padroni di casa è giocata a quota 2.70 sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio offerto a quota 3.30, la vittoria ospite dell’Udinese giocata a quota 2.65.

Pronostico Salernitana-Udinese di Serie A posticipo di Lunedì 28 agosto 2023

Partita che si prospetta frizzante e ricca di reti quella tra Salernitana e Udinese. Quindi preferiamo puntare non sul risultato finale della partita, ma bensì su GOL SI, offerto a quota 1.70 su Sisal.

Probabile Risultato Esatto del match

Se siete interessati nelle vostre scommesse sportive, al possibile risultato esatto di Salernitana-Udinese, vi consigliamo queste tre possibilità: 2-1 / 2-2 / 3-1

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 4.8 Visita il Sito Leggi recensione