Mercoledì 30 agosto 2023, alle ore 21, scendono in campo PSV-Rangers, per la partita di ritorno che vale un posto nel tabellone di Champions League. Pronostico PSV-Rangers, quote scommesse e risultato esatto per questo match di Champions League.

Lo stato di forma delle due formazioni prima della partita

La partita di andata giocata tra Rangers e PSV giocata la scorsa settimana a Glasgow in Scozia, è terminata con il punteggio di 2 a 2, con le reti segnate da Sima e Matondo per i Rangers e da Sangare e De Jong per il PSV Eindhoven.

In semifinale i Rangers hanno eliminato la formazione svizzera del Servette, vincendo 2 a 1 in casa e pareggiando 1 a 1 in trasferta, mentre il PSV ha regolato lo Sturm Gratz vincendo entrambe le partite.

Le probabili formazioni di PSV-Rangers

PSV (4-3-3): Benitez; Teze, André Ramalho, Boscagli, Dest; Saibari, Sangaré, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang.

Rangers (4-3-1-2): Butland; Tavernier, Goldson, Souttar, Barisic; Cifuentes, Jack, Raskin; Cantwell; Sima, Dessers.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Per i bookmaker, è il PSV la squadra favorita per la vittoria di questo match. Segno 1 offerto a quota 1.52 su Starcasinò e a quota 1.53 su Sisal, il pareggio bancato a quota 4.20, la vittoria esterna offerta a quota 5.90.

Pronostico PSV-Rangers di Champions League

I Ranger dovranno compiere un vero e proprio miracolo per qualificarsi, visto che per noi il PSV è la squadra favorita per centrare un posto in Champions League. Pronostico 1 oppure Over 2.5 a quota 1.50 su Netbet e su Bullibet

Probabile Risultato Esatto del match

Se siete interessati nelle vostre scommesse sportive, al possibile risultato esatto di PSV-Rangers, vi consigliamo queste tre possibilità: 3-0 / 2-1 / 3-1

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 4.8 Visita il Sito Leggi recensione