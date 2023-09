Sabato 2 settembre 2023, alle ore 20.45, si gioca il big match della terza giornata di campionato in Serie A, tra i campioni d’Italia in carica, che ospitano allo Stadio Maradona, la squadra biancoceleste della Lazio. Pronostico Napoli-Lazio, quote scommesse e risultato esatto per questo match di Serie A.

Lo stato di forma delle due formazioni prima della partita

Il Napoli, arriva a questa terza giornata di campionato in Serie A, a punteggio pieno, dopo i successi ottenuti all’esordio per 3 a 1 in trasferta contro il Frosinone e la vittoria ottenuta in casa per 2 a 0 contro il Sassuolo.

La Lazio, allenata dal tecnico Maurizio Sarri, ha iniziato nel peggiore dei modi questa nuova stagione in Serie A, perdendo entrambe le partite giocate. Prima la sconfitta subita in trasferta a Lecce per 2 a 1, poi quella interna per 1 a 0 contro il Genoa.

Le probabili formazioni di Napoli-Lazio

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di Serie A

Il Napoli parte favorito per la vittoria, secondo le quote offerte dai principali bookmaker. Vittoria interna inserita nel tabellone quote a 1.65 sia su Sisal che su Bullibet, il pareggio pagato 4 volte la posta giocata, il colpo esterno della Lazio giocato a quota 5.20.

Pronostico Napoli-Lazio

Il Napoli è sicuramente favorito per questo match casalingo contro Lazio, viste le prime due giornate di Serie A, che hanno visto gli azzurri vincere entrambe le partite e la Lazio perdere malamente. Pronostico 1

Probabile Risultato Esatto del match

Se siete interessati nelle vostre scommesse sportive, al possibile risultato esatto di Napoli-Lazio, vi consigliamo queste tre possibilità: 2-0 / 2-1 / 3-1

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 4.8 Visita il Sito Leggi recensione