Domenica 3 settembre 2023, alle ore 18.30, scendono in campo Torino-Genoa, per una partita valida per la terza giornata del campionato di calcio italiano di Serie A. Torino-Genoa di Serie A, pronostico gratuito, quote scommesse e risultato esatto.

Lo stato di forma delle due formazioni prima della partita

Il Torino ha raccolto un solo punto dopo due giornate di Serie A giocate, frutto del pareggio interno ottenuto per 0 a 0 contro il Cagliari e della pesante sconfitta subita a Milano, contro il Milan per 4 a 1.

Il Genoa, allenato da Alberto Gilardino, di punti in classifica ne ha totalizzati 3, frutto della brutta sconfitta casalinga subita nella partita di esordio per 4 a 1 contro la Fiorentina e il successo per 1 a 0, ottenuto in trasferta a Roma, contro la Lazio.

Probabili Formazioni Torino-Genoa

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Karamoh; Pellegri. All. Ivan Juric

Genoa (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Badelj, Strootman; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. All. Alberto Gilardino

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte dalle principali case di scommessa, vedono favorita la vittoria dei padroni di casa del Torino. Segno 1 giocato vincente a quota 2.05 su Netbet e a quota 2.08 su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.30, la vittoria esterna del Genoa a quota 3.85

Pronostico Torino-Genoa di Serie A

Il Torino ha una rosa leggermente più ampia e di qualità del Genoa e vorrebbe centrare la prima vittoria della stagione 2023-2024 di Serie A. Ma occhio perché la squadra ligure, arriva dalla trasferta vinta di Roma contro la Lazio. Pronostico 1X offerto a quota 1.22 su Starcasinò e a quota 1.23 su Bullibet

Probabile Risultato Esatto del match

Se siete interessati nelle vostre scommesse sportive, al possibile risultato esatto di Torino-Genoa, vi consigliamo queste tre possibilità: 1-0 / 1-1 / 2-1

