Quote Serie A: Inter favorita per lo scudetto, salgono le quotazioni del Milan, scendono quelle del Napoli

Sono passate solo tre giornate di campionato in Serie A e i bookmaker hanno già modificato le quote sulla squadra che vincerà lo scudetto 2023-2024. La grande favorita rimane l’Inter, ma salgono le quotazioni dei cugini del Milan e scendono quelle dei campioni d’Italia in carica del Napoli.

Quote Serie A: Inter favorita per lo scudetto

La squadra neroazzurra, allenata dal tecnico Simone Inzaghi, è partita alla grande in questo nuova stagione di calcio in Serie A, vincendo tutte e tre le parte giocate e convincendo per la solida difesa e il bel gioco. E’ questo uno dei motivi per qui le casa si scommesse premiano l’Inter e la offrono vincitrice dello scudetto a quota 3, sia su Sisal che su Netbet

Sale il Milan, scende il Napoli, stabile la Juventus

Anche il Milan ha iniziato il nuovo campionato, giocando molto bene e vincendo tutti e tre i match disputati. Per i bookmaker sono proprio i cugini del Milan, la squadra che accreditata per la lotta scudetto. La vittoria dei rossoneri è pagata a quota 3.75.

La sconfitta interna contro la Lazio, ha invece fatto scende le quotazioni del “Bis” del Napoli, ora offerto vincente del campionato a quota 4.50, mentre la convincente vittoria della Juventus a Empoli, a stabilizzato la quota dei bianconeri pagati vincenti 5 volte la posta giocata.

Scommesse Serie A: Roma, Lazio e Atalanta pagate a quota 29

Tra le possibili squadre outsider, troviamo le due formazioni laziali, la Roma e la Lazio entrambe però scese a quota 29 e la squadra di Bergamo, l’Atalanta, che viene offerta vincente a quota 29.

