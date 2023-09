Giovedì 7 settembre 2023, alle ore 20.45, si gioca il match tra Slovenia e Irlanda del Nord, valido per il Girone H di qualificazione ai campionati europei di Germania 2024. Pronostico Slovenia-Irlanda del Nord di Euro 2024, quote scommesse e risultato esatto.

Lo stato di forma delle due nazionali prima della partita

La squadra di casa della Slovenia, arriva a questo match casalingo di qualificazione ai prossimi campionati europei di calcio Germania 2024, al secondo posto nel girone H, con 7 punti, a pari merito con la Danimarca e a 2 punti di distanza dalla coppia la comando composta da Kazakistan e Finlandia.

La formazione ospite dell’Irlanda nel Nord, allenata dal tecnico Michael O’Neill, di punti in classifica ne totalizzati solo 3, frutto della vittori nella prima partita giocata in trasferta a San Marino per 2 a 0, a cui sono seguite poi tre sconfitte.

Le probabili formazioni di Slovenia-Irlanda del Nord

SLOVENIA(4-4-2): Vidvosek, Janza, Bjiol, Brekalo, Karnicik, Mlakar, Elsnik, Gnezda Cerin, Stojanovic, Sesko, Sporar. All. Kek

IRLANDA DEL NORD(3-4-1-2): Peacock, Mcnair, Evans, Cathcart, Hume, McCanne, Saville, Thompson, Price, Charles. All. O’ Neill

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di Euro 2024

Per i bookmaker è la squadra di casa, la nazionale favorita per la vittoria del match. Segno 1 offerto vincente a quota 1.80 su Sisal e a quota 1.85 su Marathonbet, il pareggio giocato a quota 3.50, il successo esterno dell’Irlanda del Nord, pagato a quota 4.50.

Pronostico Slovenia-Irlanda del Nord di Euro 2024

La Slovenia non può più permettersi passi falsi se vuole avere delle chance di qualificazione a Euro 2024, visto che il Girone H è molto equlibrato con 4 squadre che si giocano i due posti disponibili. Irlanda del Nord è una squadra temibile in casa, molto meno in trasferta. Pronostico 1

Probabile Risultato Esatto del match

Se siete interessati nelle vostre scommesse sportive, al possibile risultato esatto di Slovenia-Irlanda del Nord, vi consigliamo queste tre possibilità: 2-0 / 2-1 / 3-1

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione