Per i gironi di qualificazione ai campionati europei di calcio di Germania 2024, questa sera scendono in campo alle ore 20.45, i padroni di casa della Turchia, ospitare la nazionale armena. Pronostico Turchia-Armenia, gruppo D Euro 2024 del 08/09/2023, scopri il nostro pronostico gratuito, il possibile risultato esatto e le quote offerte dai bookmaker.

Lo stato di forma delle due nazionali prima della partita

La nazionale turca, allenata dal tecnico Fatih Terim,è in testa al girone D di qualificazione a Euro 2024 con 9 punti dopo 4 partite giocate, frutto di 3 vittorie e della sconfitta subita in casa per 2 a 0 contro la Croazia.

L’Armenia arriva in Turchia, dopo aver giocato tre partite di qualificazione e avere raccolto 6 punti, con due vittorie ottenute contro Galles in trasferta e Lettonia in casa e la sconfitta subita proprio contro la Turchia in casa per 2 a 1.

Le probabili formazioni di Turchia-Armenia

TURCHIA(4-3-3): Gunok, Kadioglu, Bardakci, Demiral, Celik, Calhanoglu, Ozcan, Kocku, Kerem, Yilmaz, Under. All. Kuntz

ARMENIA(4-3-3): Cancarevic, Mkrtchyan, Arutiunian, Harutyunyan, Haroyan, Tiknizyan, Dashyan, Ivu, Spertsyan, Briasco, Mamedova. All. Oleksandr

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di Euro 2024 Tutto facile per la Turchia in casa contro l'Armenia, secondo le quote offerte dai bookmaker. Segno 1 bancato vincente a quota 1.33 su Netbet e a quota 1.35 su Sisal, il pareggio offerto a quota 5.25, la vittoria esterna pagata 10 volte la posta giocata. Pronostico Turchia-Armenia Crediamo noi dello staff di Poker Italia Web, che la nazionale turca vinca in maniera agevole questo match interno contro la nazionale armena. Il nostro pronostico però preferisce puntare su GOL SI offerto a quota 2 su Marathonbet e su Bullibet. Probabile Risultato Esatto del match Se siete interessati nelle vostre scommesse sportive, al possibile risultato esatto di Turchia-Armenia, vi consigliamo queste tre possibilità: 2-0 / 2-1 / 3-1

