Per il Gruppo H, di qualificazione ai campionati di calcio Euro 2024, domenica 10 settembre 2023, alle ore 18, allo stadio Helsinki Olympic Stadium, la nazionale di casa della Finlandia, ospita la Danimarca.Pronostico Finlandia-Danimarca di Euro 2024, derby scandinavo di domenica 10 settembre 2023, scopri le quote offerte dai bookmaker per questo match e il possibile risultato finale.

Lo stato di forma delle due nazionali prima della partita

La nazionale di casa della Finlandia, arriva a questo derby scandinavo contro la Danimarca, in testa al girone H, di qualificazione ai campionati europei di calcio di Germania 2024. Dodici sono i punti conquistati dalla Finlandia, frutto di 4 vittorie e della sconfitta subita proprio in Danimarca per 3 a 1.

La Danimarca arriva in Finlandia, al secondo posto in classifica con 10 punti, a pari merito con la Slovenia e reduce dalla vittoria interna per 4 a 0 ottenuta contro San Marino.

Le probabili formazioni di Finlandia-Danimarca

FINLANDIA (3-5-2): Hradecky; Jensen, Hoskonen, Ivanov; Soiri, Maenpaa, Kamara, Suhonen, Niskanen; Pukki, Pohjanpalo. Allenatore: Kanerva

DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel; Andersen, Kjaer, Christensen; Kristensen, Hojbjerg, Norgaard, Maehle; Lindstrom, Damsgaard; Hojlund. Allenatore: Hjulmand

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di Euro 2024

Le quote offerte dai bookmaker prevedono una partita equilibrata. La vittoria dei padroni di casa della Finlandia e offerta a quota 2.20, il pareggio giocato a quota 3.30, la vittoria esterna della Danimarca bancata a quota 2.35 su Sisal e a quota 2.38 su Bullibet.

Pronostico Finlandia-Danimarca di Euro 2024

Pronostico molto incerto per questo derby scandinavo tra Finlandia e Danimarca. La Finlandia dopo la gara di esordio per i gironi di qualificazione a Euro 2024, ha vinto le altre 4 partite giocate.

La Danimarca non ha ancora vinto in trasferta perdendo incredibilmente in Kazakistan per 3 a 2 e pareggiando 1 a 1 in Slovenia. Pronostico GOL SI a quota 1.80 sia su Marathonbet che su Netbet

Probabile Risultato Esatto del match

Se siete interessati nelle vostre scommesse sportive, al possibile risultato esatto di Finlandia-Danimarca, vi consigliamo queste tre possibilità: 1-1 / 0-0 / 2-1

