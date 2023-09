Lunedì 11 settembre, alle ore 20.45, si affrontano Portogallo e Lussemburgo, per una partita valida per il Gruppo J di qualificazione ai campionati europei di calcio, in programma in Germania il prossimo anno. Pronostico Portogallo-Lussemburgo, gruppo J Euro 2024 del 11/09/2023, scopri il nostro pronostico gratuito, il possibile risultato esatto e le quote offerte dai bookmaker.

Lo stato di forma delle due nazionali prima della partita

La nazionale di casa del Portogallo, allenata dal tecnico Fernando Santos, è in testa al gruppo J di qualificazione ai prossimi campionati europei di calcio Euro 2024, a punteggio pieno, dopo 5 partite giocate con 15 punti conquistati e viene dalla vittoria ottenuta per 1 a 0 sul campo della Slovacchia.

Il Lussemburgo arriva a Lisbona, secondo in classifica con 10 punti, a pari merito con la Slovacchia e arriva a questo match dopo la vittoria interna ottenuta nel match contro l’Islanda per 3 a 1, giocato la scorsa settimana.

Probabili Formazioni Portogallo-Lussemburgo

Portogallo (4-3-3): Costa, Cancelo, Silva, Dias, Semedo, Fernandes, Palhinha, Silva, Leao, Ramos, Otavio. Allenatore: Martinez

Lussemburgo (4-4-2): Moris, Martins, Mahmutovic, Chanot, Pinto, Sinani, Martins, Olesen, Barreiro, Curci, Sanches. Allenatore: Hareide

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di Euro 2024

Le quote offerte dai bookmaker non prevedono partita e vedono il Portogallo super favorito. Vittoria interna proposta a quota 1.05 su Netbet e a quota 1.08 su Marathonbet, il pareggio offerto a quota 13, la vittoria esterna del Lussemburgo a quota 29.

Pronostico Portogallo-Lussemburgo

Il Portogallo non dovrebbe avere molte difficoltà a superare in casa il Lussemburgo, nazionale però in forte crescita, che si trova seconda nel girone J. Pronostico: 1+over 3.5 offerto a quota 1.80 su Goldbet e a quota 1.82 su Sisal.

Probabile Risultato Esatto del match

Se siete interessati nelle vostre scommesse sportive, al possibile risultato esatto di Portogallo-Lussemburgo, vi consigliamo queste tre possibilità: 3-0 / 3-1 / 4-0

