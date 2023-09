Per la quarta giornata del campionato di calcio di Serie A, sabato 16 settembre 2023, alle ore 20.45, si affrontano la Juventus, che ospita a Torino la Lazio. Pronostico Juventus-Lazio di Serie A, risultato esatto e quote scommesse, oltre alle probabili formazioni.

Lo stato di forma delle due squadre prima della partita

La Juventus, arriva a questa partita casalinga contro la Lazio, al secondo posto in classifica con 7 punti, a pari merito con il Lecce, frutto di due vittorie esterne ottenute contro Udinese ed Empoli e del pareggio interno per 1 a 1 contro il Bologna.

La Lazio, allenata dal tecnico Maurizio Sarri, si presenta a Torino con soli 3 punti in classifica, frutto di due sconfitte subite a Lecce e in casa con il Genoa e la bella vittoria ottenuta nell’ultimo turno di Serie A giocato a Napoli, contro i campioni d’Italia in carica per 2 a 1.

Probabili Formazioni di Juventus-Lazio

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di Serie A

Le quote offerte dai bookmaker, vedono la Juventus favorita per la vittoria della partita. Segno 1 bancato vincente a quota 1.90 sia su Marathonbet che su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.30, la vittoria esterna inserita nel tabellone quote a 4.40.

Pronostico Juventus-Lazio di Serie A

La Juventus cerca la prima vittoria allo Juventus Stadium, dopo il pareggio interno ottenuto contro il Bologna, la Lazio dove il colpo esterno di Napoli, proverà a fare il bis a Torino. Pronostico Over 1.5 a quota 1.36 su Netbet e a quota 1.38 su Goldbet.

Probabile Risultato Esatto del match

Se siete interessati nelle vostre scommesse sportive, al possibile risultato esatto di Juventus-Lazio, vi consigliamo queste tre possibilità: 2-0 / 2-1 / 1-1

