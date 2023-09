Domenica 17 settembre, alle ore 15, allo stadio Brianteo, i padroni di casa del Monza, ospitano il Lecce per la quarta giornata del campionato di calcio di Serie A. Pronostico Monza-Lecce, risultato esatto e probabili formazioni, oltre alle quote offerte dai bookmaker per questa partita.

Lo stato di forma delle due squadre prima della partita

La squadra di casa del Monza, allenata dal tecnico Raffaele Palladino, dopo tre giornate di Serie A giocate, ha raccolto 3 punti, frutto della vittoria interna contro Empoli per 2 a 0 e delle sconfitte esterne subite contro Inter e Atalanta.

Il Lecce, arriva in Brianza. con il vento in poppa, forte dei 7 punti conquistati e del secondo posto in classifica a pari merito con la Juventus. I salentini, hanno vinto contro Lazio e Salernitana in casa e pareggiato 2 a 2 a Firenze.

Probabili Formazioni di Monza-Lecce

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Caprari, Colpani; Dany Mota. All. Palladino

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D’Aversa

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di Serie A

Partita equilibrata nelle quote offerte dalle case di scommessa quella tra Monza e Lecce, ma con una leggera preferenza per la vittoria dei padroni di casa.

Segno 1 giocato vincente a quota 2.10, sia su Sisal che su Goldbet, il pareggio offerto a quota 3.40, la vittoria esterna giocata a quota 3.50.

Pronostico Monza-Lecce

Il Monza vuole sfruttare il fattore campo per smuovere la classifica ferma a 3 punti, il Lecce vuole rimanere imbattuto anche dopo la trasferta di Monza. Pronostico 1X a quota 1.28 o GOL SI a quota 1.90 su Netbet e a quota 1.94 su Marathonbet.

Probabile Risultato Esatto del match

Se siete interessati nelle vostre scommesse sportive, al possibile risultato esatto di Monza-Lecce, vi consigliamo queste tre possibilità: 1-1/ 2-1 / 1-0

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 3.8 Visita il Sito Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Leggi recensione