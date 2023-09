Per il primo turno del girone F di Champions League, martedì 19 settembre 2023, alle ore 18.45, allo Stadio Meazza di Milano, la formazione di casa del Milan, ospita la squadra inglese del Newcastle. Pronostico Milan-Newcastle di Champions League, risultato esatto e probabili formazioni.

Lo stato di forma delle due squadre prima della partita

Il Milan, arriva a questo debutto nella nuova stagione di Champions League, dopo la pesante sconfitta subita in campionato nel derby di Milano, contro i cugini dell’Inter, che ha scosso tutto l’ambiente rossonero prima di questo importante debutto europeo.

La formazione inglese del Newcastle, allenata dal tecnico Eddie Howe, torna a giocare in Champions League, dopo tantissimi anni di assenza. In Premier League inglese, i bianconeri hanno conquistato 6 punti in 5 giornate giocate, frutto di 2 vittorie e 3 sconfitte.

Probabili Formazioni di Milan-Newcastle

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Guimaraes, Tonali; Gordon, Isak, Barnes. Allenatore: Eddie Howe

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di Champions League

Per i bookmaker, si preannuncia una partita molto equilibrata quella tra Milan e Newcastle. La vittoria interna è offerta quota 2.55 sia su Sisal che su Goldbet, il pareggio offerto a quota 3.60, la vittoria esterna giocata a quota 2.60.

Pronostico Milan-Newcastle di Champions League

Gara di esordio non facile per il Milan, inserito nel girone più complicato di Champions League, che oltre al Newcastle vede nello stesso girone Dortmund e PSG.

I rossoneri devono vincere per indirizzare al meglio la nuova stagione europea, ma attenzione al Newcastle, che ha un buonissima rosa e può contare sulla grande carica per il ritorno in Champions League. Pronostico 1X a quota 1.45 e GOL SI offerto a quota 1.60 sia su Marathonbet che su Netbet.

Probabile Risultato Esatto del match

Se siete interessati nelle vostre scommesse sportive, al possibile risultato esatto di Milan-Newcastle, vi consigliamo queste tre possibilità: 1-1/ 2-1 / 1-0