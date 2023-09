Per la prima giornata del Gruppo C di Champions League, lo stesso del Napoli, mercoledì 20 settembre 2023, alle ore 18.45, i padroni di casa del Real Madrid, ospitano la squadra tedesca dell’Union Berlino. Pronostico Real Madrid-Union Berlino di Champions League, risultato esatto e quote scommesse.

Lo stato di forma delle due squadre prima della partita

La squadra di casa del Real Madrid, allenata dal tecnico italiano Carlo Ancelotti, riparte con la nuova stagione di Champions League 2023-2024, per essere una delle squadre protagoniste. In Liga spagnola, il Real è in testa alla classifica con 5 partite giocate e 5 vittorie.

La formazione tedesca dell’Union di Berlino, fa il suo esordio in Champions League su un campo molto difficile come il Bernabeu di Madrid. Nel campionato tedesco di Bundesliga, dopo 4 giornate sono arrivate 2 vittorie e 2 sconfitte.

Probabili Formazioni di Real Madrid-Union Berlino

Formazione Real Madrid (4-3-3): Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr. Allenatore: Ancelotti

Formazione Union Berlino (3-5-2): Ronnow; Doekhi, Knoche, Leite; Trimmel, Haberer, Laidouni, Kral, Gosens; Behrens, Fofana. Allenatore: Fischer

Le quote offerte dai bookmaker per questo match di Champions League

Per i bookmaker, il Real Madrid nettamente favorito in quota per la vittoria della partita. Segno 1 offerto vincente a quota 1.35 su Goldbet e a quota 1.36 su Sisal, il pareggio giocato a quota 5.25, la vittoria della formazione ospite pagata a quota 7.50.

Pronostico Real Madrid-Union Berlino di Champions League

Il Real Madrid è sempre una delle squadra favorite per la vittoria finale della Champions League e visto anche l’ottimo momento di forma in Liga, pensiamo non abbia molte difficoltà a superare in casa l’Union di Berlino.

Pronostico 1 a quota 1.36 o Over 2.5 offerto a quota 1.70 su Netbet e a quota 1.75 su Marathonbet

Probabile Risultato Esatto del match

Se siete interessati nelle vostre scommesse sportive, al possibile risultato esatto di Real Madrid-Union Berlino, vi consigliamo queste tre possibilità: 3-0/ 3-1 / 4-0

