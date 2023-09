Pronostico Sheriff Tiraspol-Roma di Europa League, risultato esatto e quote scommesse

Esordio per la Roma di Jose Mourinho in Europa League, competizione che ha visto i giallorossi in finale nella passata edizione. Trasferta in Moldavia in casa dello Sheriff Tiraspol allenato dall’italiano Roberto Bordin. Pronostico Sheriff Tiraspol-Roma di Europa League, quote scommesse e risultato esatto.

Lo stato di forma delle due squadre prima della partita

Lo Sheriff Tiraspol di Roberto Bordin è prima nel campionato moldavo insieme ad altre due squadre, con 4 vittorie ed una sconfitta.

Ha subito solo 3 gol in campionato, tutti nelle ultime due partite disputate, e 13 gol segnati che ne fanno di gran lunga l’attacco più prolifico del proprio campionato.

La Roma viene dalla netta vittoria per 7-0 sull’Empoli, che è costato l’esonero al mister Paolo Zanetti.

E’ stata la prima vittoria in campionato per i giallorossi, dopo aver conquistato un solo punto all’esordio in casa contro la Salernitana nelle prime 3 giornate, prima della pausa per le nazionali.

Probabili Formazioni di Sheriff Tiraspol-Roma di Europa League

Sheriff Tiraspol (4-3-3): Koval; Zohouri, Garananga, Tovar, Artunduaga; Joao Paulo, Kiki, Ademo; Ngom, Luvannor, Badolo. Allenatore: Roberto Bordin.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Paredes, Cristante, Bove, Zalewski; Belotti, El Shaarawy. Allenatore: Josè Mourinho (squalificato, ci sarà Salvatore Foti)

Le quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker, strada spianata per la Roma in questa trasferta Moldava valida per il primo turno di Europa League.

Segno 2 offerto vincente a quota 1.50, sia su Unibet che su Goldbet, il pareggio giocato a quota 4.20, la vittoria interna inserita nel tabellone quote a 6.50.

Pronostico di di Sheriff Tiraspol – Roma

Ci aspettiamo una partita giocata in modo abbastanza offensivo da entrambe le squadre. La Roma finora non ha subito gol solo contro l’Empoli, mentre i moldavi vengono da due partite consecutive dove hanno subito almeno un goal.

Pronostico Goal Sì a quota 2.08 su Netbet e a quota 2.15 su Sisal

Risultato esatto

Aspettandoci un goal da entrambe le squadre pronostichiamo come risultato esatto i seguenti esiti: 1-1 / 1-2 / 1-3

