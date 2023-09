Pronostico Brighton-AEK Atene, pronostico gratuito, risultato esatto e quote scommesse

Prima volta del Brighton di Roberto De Zerbi in una competizione europea. La sorpresa della Premier League affronterà i campioni in carica greci dell’Aek Atene, guidati da una vecchia conoscenza del calcio italiano, Matias Almeyda. Pronostico Brighton – Aek Atene di Europa League, quote scommesse e risultato esatto.

Lo stato di forma delle due squadre prima della partita

Vento in poppa per i “seagulls” (gabbiani) del Brighton. La vittoria all’Old Trafford di Manchester ha dimostrato come una squadra costruita con razionalità, nonostante cessioni faraoniche, possa avere la meglio contro un colosso che ha speso tantissimo durante il calciomercato, come i Red Devils. Quattro vittorie ed una sola sconfitta finora in Premier League.

L’AEK Atene non è partito bene, eliminato nell’ultimo turno di playoffs di Champions League contro l’Anversa, in campionato ha 5 punti frutto di 1 vittoria e 2 pareggi.

Le probabili formazioni di Brighton-AEK Atene di Europa League

Brighton: Steele, Veltman, Van Hecke, Dunk, Lamptey, Gross, Dahoud, Adingra, Lallana, Mitoma, Welbeck All. De Zerbi

AEK Atene: Standovi, Rota, Vida, Moukoudi, Mohammed, Zuber, Szymanski, Eliasson, Jonsson, Ponce, Araujo All. Almeyda

Roberto De Zerbi potrebbe confermare l’undici titolare nell’ultima di campionato. In caso di turnover, i principali indiziati sono Joao Pedro ed Evan Ferguson in attacco, per una maglia dal primo minuto.

Le quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmakers non danno molte speranze ai greci. Il Brighton è offerto vincente a quota 1.20 su Netbet e su Unibet.

Il pareggio inserito in lavagna a quota 6.70 su Marathonbet e 6.50 su Sisal, la vittoria dello AEK Atene a quota 15

Pronostico di di Brighton-AEK Atene di Europa League

Difficile andare contro pronostico in questa sfida, con tutte queste premesse. Ci aspettiamo una prova convincente della squadra di casa, azzardando che il Brighton segnerà almeno 3 goal.

Pronostico Over 2,5 squadra casa a quota 1.95 su Goldbet e a quota 1.87 su Sisal

Risultato esatto

Risultato esatto puntiamo su i seguenti esiti: 3-0 / 3-1 / 4-1