Il Lecce arriva alla quinta giornata da imbattuto ed ospiterà allo stadio Via del Mare il Genoa di Alberto Gilardino. Sfida nella sfida tra due bomber che appassionano al fantacalcio: Nikola Krstovic contro Mateo Retegui. Pronostico Lecce-Genoa di Serie A, quote scommesse e probabili formazioni.

Lo stato di forma delle due squadre prima della partita

Come detto, il Lecce in Serie A è imbattuto al pari di Juventus ed Inter. Con 8 punti nelle prime gare, frutto di 2 vittorie e 2 pareggi, ha eguagliato la sua miglior partenza nella massima serie.

Il Genoa, allenato dal tecnico Alberto Gilardino ha 4 punti in classifica, conquistati contro la Lazio in trasferta alla seconda giornata e nell’ultima sfida contro il Napoli, dove il Grifone è stato rimontato da 2-0.

Le probabili formazioni di Lecce-Genoa

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Touba, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All.: Roberto D’Aversa

Genoa (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. All.: Alberto Gilardino

Roberto D’Aversa dovrà fare a meno di Federico Baschirotto squalificato. Per il resto ci saranno i titolari della trasferta di Monza. tranne Lameck Banda che si è fermato in allenamento in settimana per noie muscolari. Al suo posto il capitano Gabriel Strefezza.

Discorso simile per Alberto Gilardino che schiererà la formazione titolare. Probabile l’inserimento dell’ucraino Ruslan Malinovskyi a dare maggior forza al reparto offensivo, essendo una sfida tra squadre dello stesso livello.

Le quote offerte dai bookmaker

Il Lecce parte favorito per i bookmakers con quota 2.30 su Sisal e su Unibet, per la vittoria dei salentini. Il pareggio è quotato 3.21, mentre la vittoria in trasferta del Genoa 3.40.

Pronostico di Lecce-Genoa

Non ci aspettiamo una partita ricca di goal, entrambe le squadre hanno delle buone difese. Una giocata a quota bassa per multipla sarebbe Under 3,5. Buona la doppia chance X2.

Pronostici Under 2,5 a quota 1.65 su Sisal e X2 a quota 1.68 su Unibet

Risultato esatto

Per il risultato esatto del match di Serie A tra Lecce e Genoa, puntiamo sui seguenti esiti: 0-2 / 1-1 / 0-1