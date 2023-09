Pronostico Sassuolo-Juventus, pronostico gratuito, risultato esatto e quote scommesse

La Juventus continua la sua rincorsa all’Inter capolista in casa del Sassuolo, sabato 23 settembre alle ore 18 . Sfida nella sfida tra le coppie di attaccanti Andrea Pinamonti – Domenico Berardi contro Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Pronostico Sassuolo-Juventus di Serie A, quote scommesse e risultato esatto.

Lo stato di forma delle due squadre prima della partita

I neroverdi vengono dalla pesante sconfitta in casa con il Frosinone per 4-2, dopo essere stati in vantaggio di due reti. Al momento gli emiliani hanno 3 punti in classifica, frutto dell’unica vittoria in Serie A finora contro il Verona.

La Juventus prova a tenere il passo dell’Inter. Un solo pareggio, in casa contro il Bologna, e solo vittorie per la squadra di Massimiliano Allegri. Bene la coppia in attacco Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, autori di 7 dei 9 gol fin qui segnati dai bianconeri.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus

Sassuolo (4-3-3): Cragno; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Vina; Boloca, Matheus Henrique, Thorsvedt; Berardi, Pinamonti, Laurientè. All.: Dionisi

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All.: Allegri

Alessio Dionisi dovrebbe confermare in blocco l’undici iniziale dell’ultima di campionato. L’unico ballottaggio aperto è Kristian Thorstvedt – Nedim Bajrami a centrocampo. Inamovibili Andrea Pinamonti e Domenico Berardi, autori di tutti e 5 i gol fin qui segnati dai neroverdi.

Nella Juventus potrebbe aver spazio di nuovo dal primo minuto Timothy Weah. Ballottaggio aperto a centrocampo tra Nicolò Fagioli e Fabio Miretti.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Serie A

Le quote offerte dai bookmaker offrono la Juventus favorita ad una quota interessante. Infatti, i bianconeri sono dati vincenti a quota 1,82 su Goldbet e a quota 1.85 su Marathonebet. Il pareggio inserito in lavagna a quota 3.82, mentre la vittoria del Sassuolo è data a quota 4.20.

Pronostico Sassuolo-Juventus di sabato 23 settembre 2023

Pronostico: Anche noi della redazione crediamo che la Juventus vincerà nella trasferta da Sassuolo. Vittoria Juventus a quota 1.82.

Previsione Special su Sassuolo – Juventus

Dusan Vlahovic sembra essere tornato quello di Firenze. La quota su Sisal del marcatore duo è a 2.50, molto interessante. Se volete azzardare una quota alta, il primo goal nel nostro massimo campionato di Timothy Weah è dato a 5.

Risultato esatto

Risultato esatto Sassuolo-Juventus, puntiamo sui seguenti esiti: 0-2 / 1-2 / 0-3