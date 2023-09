La capolista della Serie A, l’Inter, ospita mercoledì 27 settembre 2023, alle ore 20.45 il Sassuolo, per un match valido per la sesta giornata di campionato. Pronostico Inter-Sassuolo di Serie A, quote scommesse e probabili formazioni.

Lo stato di forma delle due squadre prima della partita

La formazioni di casa dell’Inter, arriva a questa partita casalinga di Serie A contro il Sassuolo, prima in classifica a punteggio pieno, con 5 partite giocate e altrettante vittorie, l’ultima in trasferta per 1 a 0 ad Empoli.

Il Sassuolo si presenta a Milano con 6 punti in classifica frutto di 3 sconfitte e 2 vittorie, l’ultima in casa contro la Juventus per 4 a 2, che ha gasato tutta la squadra e i tifosi del Sassuolo, dopo un avvio di campionato con pochi punti raccolti.

Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo

INTER (3-5-2): Audero; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi

Le quote offerte dai bookmaker

Per le case di scommessa è la squadra di casa dell’Inter nettamente favorita per la vittoria di questa partita. Segno 1 bancato a quota 1.30 su Goldbet e a quota 1.35 su Marathonbet, il pareggio offerto a quota 5.50, la vittoria del Sassuolo pagata 8 volte la posta giocata.

Pronostico Inter-Sassuolo di Serie A

Il nostro pronostico pende tutto a favore della vittoria interna dell’Inter, anche se il Sassuolo la scorsa settimana ha battuto la Juve in una gara piena di errori. Pronostico 1 a quota 1.35 o Over 2.5 a quota 1.40 su Bullibet e Unibet.

Risultato esatto

Risultato esatto Inter-Sassuolo, puntiamo sui seguenti esiti: 2-0/ 3-0 / 3-1