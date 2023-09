Verona-Atalanta pronostico gratuito, quote scommesse e risultato esatto

Trasferta insidiosa per le ambizioni dell’Atalanta in quel di Verona. I nerazzurri con una vittoria potrebbero insediarsi stabilmente nella zona Europa in classifica. Pronostico Verona – Atalanta di Serie A, risultato esatto e le quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Dopo l’ottimo avvio, grazie a due vittorie consecutive in Serie A, li scaligeri hanno ottenuto un solo punto nelle ultime tre di campionato. La squadra del Verona non ha sfigurato nell’ultima di San Siro contro il Milan, ma viene da due partite senza aver fatto goal.

L’Atalanta finora non ha mai pareggiato e le due sconfitte sono arrivate sempre in trasferta. Dopo l’ultima rocambolesca a Firenze sono arrivate due prestazioni convincenti con la vittoria in Europa League all’esordio ed il 2-0 al Cagliari domenica.

Le probabili formazioni di Verona-Atalanta

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Lazovic; Ngonge, Duda; Bonazzoli. All.: Baroni

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman. All.: Gasperini

Marco Baroni conferma il classico modulo. Probabilmente qualche cambio nei protagonisti dello spartito. Dal primo minuto potrebbe essere dato spazio a Federico Bonazzoli, Darko Lazovic potrebbe giocare sulla fascia per una formazione più offensiva dall’inizio.

Gian Piero Gasperini può confermare in parte l’undici visto contro il Cagliari. In attacco intoccabili Charles De Ketelaere e Ademola Lookman, visto l’infortunio di Gianluca Scamacca. Mario Pasalic e Luis Muriel sono le prime carte da giocare a gara in corso.

Quote offerte dai bookmaker per Verona-Atalanta

Favoriti i bergamaschi per la vittoria dati a quota 1.80 su Sisal e quota 1.82 su Marathonbet, il pareggio giocato a quota 3.81 e la vittoria del Verona a quota 4.60

Verona-Atalanta pronostico gratuito

Ci piace la quota del Goal di entrambe le squadre, aspettandoci una sfida giocata in attacco da entrambe le squadre. Sul risultato finale stuzzica la quota del pareggio, anche per statistica visto che l’Atalanta non pareggia da aprile in partite ufficiali (1-1 a Firenze)

Pronostici Goal SI a quota 1.80 Bullibet X 3.78

Pronostico Special su Verona-Atalanta

Teun Koopmeiners Segna o fa assist a 2.55 su Sisal ci piace. Un goal ed un assist per l’olandese finora, che è il fulcro del gioco atalantino. Stessa giocata da valutare per Federico Bonazzoli a 3.75 sembrato molto in palla contro il Milan.

Risultato esatto

Risultato esatto di Verona-Atalanta puntiamo su i seguenti esiti: 1-1 / 1-2 / 2-2