Sfida tra due sorprese di questo inizio stagione. Il Frosinone è nella parte alta della classifica ed i viola vogliono confermarsi come la mina vagante, delle posizioni di vertice, preannunciata ad inizio stagione. Pronostico Frosinone – Fiorentina di Serie A, risultato esatto e le quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Frosinone è in striscia positiva da quattro risultati. Dopo la sconfitta inaugurale in casa contro il Napoli, ha ottenuto 8 punti frutto di due vittorie e due pareggi.

La Fiorentina è a 10 punti, grazie a 3 vittorie ed un pareggio, con l’unica sconfitta stagionale finora subita dall’Inter per 4-0. Piccola curiosità statistica, nei due precedenti in Serie A in casa del Frosinone, tra queste due squadre, l’incontro è finito sempre in pareggio.

Le probabili formazioni di Frosinone – Fiorentina

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Baez. All.: Di Francesco

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Mandragora, Arthur; Kouamé, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All.: Italiano

Eusebio Di Francesco confermerà in gran parte la squadra che ha pareggiato a Salerno. In attacco cerca un posto Giuseppe Caso dal primo minuto. A centrocampo confermato Marco Brescianini, per l’assenza di Francesco Gelli.

Vincenzo Italiano dovrà fare a meno per quasi tutta la stagione di Dodo. Al suo posto il giovane Michael Kayode. Nel ballottaggio a sinistra favorito Fabiano Parisi per una maglia da titolare, come Lucas Beltran in attacco su M’bala Nzola

Dove vederla in TV

Frosinone-Fiorentina sarà trasmessa in diretta, sia su SKY che su DAZN, giovedì 28 settembre dalle ore 18:30.

Quote offerte dai bookmaker per Frosinone – Fiorentina

La vittoria del Frosinone è offerta dai bookmakers a 3.75 Sisal e 3.80 Unibet. Il pareggio a 3.75 Unibet e la vittoria dei viola a 1.99 Bullibet e 1.98 Marathonbet. Comparazione delle migliori quote su questa partita:

Pronostico per questa partita di Serie A

Non è una partita semplice da pronosticare. Una vittoria della Fiorentina lancerebbe i viola nelle primissime posizioni in classifica. Il Frosinone in casa si è dimostrato un osso duro, vincendo in rimonta la sfida contro il Sassuolo.

Pronostici 1X a 1.93 Unibet

Pronostico Special su Frosinone – Fiorentina

Puntiamo sempre, basandoci sui possibili bonus per il fantacalcio. L’esito segna o fa assist su Sisal lo prendiamo per un giocatore per squadra: Matias Soule a 3.15 e Josip Brekalo a 3.25

Risultato esatto

Risultato esatto puntiamo su i seguenti esiti: 1-1 / 2-1 / 0-0