Pronostici 2a giornata Europa League. Vediamo le analisi, probabili formazioni, migliori quote e consigli per le scommesse sulle italiane in campo giovedì 5 ottobre: Roma-Servette e Sporting Lisbona-Atalanta.

L’Atalanta di Gasperini torna in campo alle 18:45 (diretta TV su Sky Sport Uno e in streaming su DAZN, Now TV e Sky Go) per la 2° giornata della fase a gironi di Europa League, gruppo D. Appuntamento in casa dello Sporting Lisbona.

Nella prima giornata, la Dea ha avuto la meglio in casa dei polacchi del Rakow per 2-0, mentre i lusitani sono andati a vincere 2-1 in casa dello Sturm Graz. Si tratta del primo incrocio europeo tra Sporting e Atalanta, che non si sono mai affrontate prima nemmeno in amichevole.

Le probabili formazioni di Sporting Lisbona-Atalanta

Amorim si affiderà a centrocampo all’ex Lecce Morten Hjulmand, che dovrebbe agire in coppia con Morita. Davanti, favorito Viktor Gyokeres, autore di sei reti nelle prime sette partite ufficiali della stagione.

Quasi pronto Scamacca, Gasperini è ancora costretto a chiedere gli straordinari a De Ketelaere e Lookman, mentre Pasalic potrebbe far rifiatare Koopmeiners. Zappacosta e Ruggeri favoriti sulle corsie esterne.

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Adan; Diomande, Coates, Ignacio, Esgaio; Hjulmand, Morita; Santos, Edward, Paulinho; Gyokeres. All. Amorim

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini

Pronostici 2a giornata Europa League: Roma-Servette

Alle 21:00 (diretta TV in chiaro su TV8) tocca anche alla Roma di José Mourinho, che arriva all’appuntamento europeo contro il Servette dopo aver battuto il Frosinone in campionato.

Al debutto nel gruppo G, i giallorossi hanno battuto in trasferta per 2-1 lo Sheriff Tiraspol, mentre gli elvetici hanno perso in casa per 0-2 contro lo Slavia Praga e in campionato tra l’altro stanno arrancando all’ottavo posto con soli 8 punti in 8 partite. Roma e Servette non si sono mai affrontate prima in competizioni UEFA.

Le probabili formazioni di Roma-Servette

Come già anticipato da Mourinho dopo la vittoria sul Frosinone, non recuperano per questa sfida i vari Smalling, Renato Sanches e Llorente. Insomma, sarà ancora emergenza in difesa, inoltre riposerà Dybala, così come Rui Patricio, che lascerà spazio a Svilar. Dovrebbe riposare anche Pellegrini, uscito stremato dal match di domenica sera, oltre che Lukaku, che ha iniziato a segnare con continuità. Davanti, dunque, si va verso la coppia Belotti-El Shaarawy.

Il tecnico del Servette, René Weiler, dovrebbe confermare il collaudato 4-4-2 con il duo Guillemenot-Bedia in avanti, mentre le chiavi del centrocampo dovrebbero essere affidate alla coppia composta da Cognat e Doulines.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Belotti, El Shaarawy. All. Mourinho

SERVETTE (4-4-2): Mali; Tsunemoto, Onguene, Rouiller, Mazikou; Stevanovic, Cognat, Doulines, Antunes; Guillemenot, Bedia. All. Weiler

Programma completo UEFA Europa League 5 ottobre 2023

05.10. 18:45 AEK-Ajax

05.10. 18:45 Aris-Rangers

05.10. 18:45 Betis-Sparta Praga

05.10. 18:45 Friburgo-West Ham

05.10. 18:45 Marsiglia-Brighton

05.10. 18:45 Rakow-Sturm Graz

05.10. 18:45 Sporting-Atalanta

05.10. 18:45 TSC-Olympiakos

05.10. 21:00 Hacken-Qarabag

05.10. 21:00 Liverpool-Royale Union SG

05.10. 21:00 M. Haifa-Panathinaikos

05.10. 21:00 Molde-Leverkusen

05.10. 21:00 Roma-Servette

05.10. 21:00 Slavia Praga-S. Tiraspol

05.10. 21:00 Tolosa-LASK

05.10. 21:00 Villarreal-Rennes