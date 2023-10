Sfida di vertice nel Gruppo A per le qualificazioni ad Euro 2024. Gli iberici ospitano la capolista a sorpresa. Spagna – Scozia, valida per le qualificazioni agli Europei 2024, quote scommesse, risultato esatto e pronostico gratuito.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Spagna arriva alla sfida con 9 punti in classifica e da campione in carica della Nations League. L’unica sconfitta, proprio in Scozia, per 2-0 nella gara di andata. Nelle ultime due partite hanno mantenuto fede al soprannome “furie rosse” con 13 goal fatti e solo uno subito contro Georgia e Cipro.

Perfetta finora la Scozia, 5 vittorie su altrettante partite. Il mattatore è Scott McTominay, autore della metà dei goal segnati dalla squadra (12) e della doppietta decisiva per la rimonta del Manchester United nell’ultima di campionato in Premier League. Solo un goal subito e qualificazione ad un passo, in un gruppo che vede la partecipazione della Norvegia di un certo Erling Haaland.

Le probabili formazioni di Spagna – Scozia

Spagna (4-3-3): Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Luis Gaya; Gavi, Rodi, Merino; Lamine Yamal, Morata, N. Williams.

Scozia (4-5-1): Gunn; Robertson, Porteous, Hendry, Tierney; Gilmour, McTominay, McGinn, McGregor, Hickey; Adams.

Dove vederla in TV

Spagna – Scozia sarà trasmessa, in diretta su SKY, giovedì 12 ottobre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Spagna – Scozia

La Spagna è data nettamente favorita dalle quote dei bookmakers, 1.34 Marathonbet e 1.30 AdmiralBet. Il pareggio paga 5 volte la posta, 5.50 su Sisal e 5.15 Marathonbet. La vittoria scozzese è offerta a 9.25 Sisal e 8.90 AdmiralBet.

Pronostico per questa partita di Qualificazione Europei

Un solo gol subito significherà pur qualcosa, nonostante i 16 goal della Spagna in 4 incontri? La quota dell’Under 3.5 non è altissima, ma sembra buona vista le premesse.

Pronostici: Under 3.5 1.38 Sisal e 1.39 Marathonbet. Spagna + Under 3.5 1.90 Sisal, 1.88 AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 2-0 / 2-1