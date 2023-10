Domenica 15 ottobre 2023, alle ore 20.45, per il gruppo D di qualificazione ai campionati europei di calcio Euro 2024, la nazionale di casa del Galles, ospita la Croazia. Pronostico Galles-Croazia di Euro 2024, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Galles, arriva a questo incontro casalingo valido per il gruppo D di qualificazione a Euro 2024, con soli 7 punti conquistati dopo 5 giornate giocate e reduce dalla vittoria ottenuta in Lettonia per 2 a 0.

La Croazia, di punti ne ha collezionati 10 dopo 5 giornate, ed è reduce dal brutta sconfitta casalinga subita per 1 a 0 contro la Turchia.

Le probabili formazioni di Galles-Croazia

GALLES (3-4-3): Ward; Poole, Low, Davies; Burns, James, Savage, Williams; Cullen, Moore, Broadhead. Ct: Robert Page.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Vida, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Petkovic, Brekalo. Ct: Zlatko Dalic.

Dove vederla in TV

Galles-Croazia sarà trasmessa, in diretta su SKY, domenica 15 ottobre dalle ore 20:45.

Quote Galles-Croazia di Euro 2024

Le quote offerte dalle principali casa di scommesse, vedono favorita la vittoria della Croazia, offerta a quota 2 su Sisal e a quota 2.04 su AdmiralBet, il pareggio giocato a quota 3.40, il successo interno giocato a quota 3.80.

Pronostico per questo match

Il Galles deve per forza vincere per aspirare a conquistato un posto per i prossimi campionati europei di calcio, la Croazia non può perdere, dopo la sconfitta subita in casa contro la Turchia.

Pronostico: noi optiamo per opzione GOL SI, offerta a quota 1.95 su AdmiralBet e a quota 2.02 su Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-1 / 1-1 / 1-2