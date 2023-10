La Svezia cerca l’impresa a Bruxelles per mantenere vive le residue speranze di qualificazione diretta, provando a vincere in casa di Romelu Lukaku e compagni, primi in classifica nel girone. Pronostico Belgio-Svezia Euro 2024, risultato esatto e pronostico gratuito.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Belgio con la vittoria in Austria per 3-2 si è qualificato matematicamente per Euro 2024. Un girone letteralmente dominato, con Romelu Lukaku capocannoniere delle qualificazioni finora con 9 goal.

All’andata, proprio contro la Svezia, l’attaccante della Roma fu il protagonista con una tripletta che sancì il 3-0 del Belgio nella gara inaugurale.

La Svezia è solo matematicamente ancora in corsa per il secondo posto. Sono 7 i punti di distacco dall’Austria, che in questo turno affronterà l’Azerbaigian.

In caso di sconfitta può già dire addio alla qualificazione, ma anche in caso di vittoria se l’Austria farà altrettanto (come probabile) nella sua partita.

Le probabili formazioni di Belgio – Svezia

Belgio (4-2-4): Sels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Mangala, Tielemans; Lukebakio, Openda, Lukaku, Doku.

Svezia (4-4-2): Olsen; Wahlqvist, Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson; Rohden, Ekdal, Cajuste, Forsberg; Kulusevski, Quaison.

Dove vederla in TV

Belgio – Svezia sarà trasmessa, in diretta su SKY, lunedì 16 ottobre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Belgio – Svezia

Nettamente favorito il Belgio per i bookmakers in questo incontro. La vittoria dei padroni di casa è quotata 1.70 Unibet e 1.65 Sisal.

Il pareggio è offerto a 4.00 Unibet e 3.98 Marathonbet. La vittoria degli scandinavi è data a quota 5.50.

Pronostico per questa partita di Qualificazione Europei

Le premesse lasciano immaginare una partita dove entrambe le squadre non hanno particolare interesse a difendersi. Se nel caso il CT del belgio, l’italiano Domenico Tedesco, dovesse optare per un turnover il pronostico rimane valido, visto che nel reparto offensivo il Belgio ha tanti giocatori in rampa di lancio.

Pronostico: Over 2,5 1.89 AdmiralBet, 1.84 Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 3-0 / 3-2