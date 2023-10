Martedì 17 ottobre, alle ore 18, scendono in campo le nazionali di Finlandia e Kazakistan, per giocare una partita valida per il gruppo H di qualificazione ai campionati europei di calcio, in programma il prossimo anno in Germania. Pronostico Finlandia-Kazakistan, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La nazionale di casa della Finlandia, arriva a questo match casalingo valevole per il gruppo H di qualificazione a Euro 2024, con 12 punti in classifica, staccata di 4 punti dalla coppia di testa formata da Slovenia e Danimarca.

Gli uomini allenati dal tecnico Markku Kanerva, arrivano da due sconfitte consecutive, subite contro Danimarca in casa e Slovenia in trasferta, che hanno allontanato le possibilità di qualificazione e devono per forza ottenere i 3 punti in questo match per tornare in corsa per un posto ai campionati europei.

La nazionale del Kazakistan, arriva a Helsinki, con gli stessi punti raccolti dalla Finlandia, ed è reduce dalla pesante sconfitta per 3 a 0 subita a Lubiana dalla Slovenia.

Le probabili formazioni di Finlandia-Kazakistan

Finlandia: Hradecky; Hoskonen, Ivanov, Vaisanen; Alho, Schuller, Kamara, Uronen; Kallmann, Pukki, Pohjanpalo

Kazakistan: Shatskiy; Bystrov, Alip, Marochkin; Kairov, Zaynutdinov, Kuat, Dosmagambetov; Orazov, Aymbetov, Samorodov

Dove vederla in TV

Finlandia-Kazakistan sarà trasmessa, in diretta su SKY, martedì 17 ottobre dalle ore 18:00.

Quote offerte dai bookmaker per Finlandia-Kazakistan

Le quote offerte dalle case di scommessa, vedono nettamente favorita la vittoria interna della Finlandia.

Segno 1 offerto vincente a quota 1.65 sia su Sisal che su Admiralbet, il pareggio giocato a quota 3.60, la vittoria esterna pagata 6 volte la posta giocata.

Pronostico Finlandia-Kazakistan

Entrambe le nazionali devono vincere, per tenere acceso il discorso di qualificazione a Euro 2024. La Finlandia parte con i favori del nostro pronostico, ma attenzione perché il Kazakistan è una formazione “rognosa” da affrontare.

Pronostico: Vittoria Finlandia+Over 1.5 offerto a quota 2.05 su Goldbet e a quota 2.10 su Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 1-0 / 2-1