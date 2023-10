La domenica di Serie A, della nona giornata comincia all’Olimpico di Roma, con la sfida tra i giallorossi ed il Monza di Raffaele Palladino. Pronostico Roma-Monza risultato esatto, quote e probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Roma arriva da due vittorie consecutive in campionato, tre se ci aggiungiamo l’Europa League.

Sono 11 punti in classifica di cui 7 fatti in casa all’Olimpico, con le due ultime vittorie consecutive con 9 goal fatti e zero subiti. Romelu Lukaku è il capocannoniere con 5 goal all’attivo.

Il Monza ha un punto in più degli avversari (12) ed è in striscia positiva da 5 gare consecutive, con 3 pareggi e due vittorie nelle ultime gare.

Squadra che segna e subisce pochissimo con Andrea Colpani autore della metà dei goal dei brianzoli finora (4 su 8)

Le probabili formazioni di Roma-Monza

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Kristensen, Bove, Paredes, Spinazzola Aouar; Belotti, Lukaku.

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani; Mota, Colombo.

José Mourinho dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, infortunati prima della pausa nazionali. In attacco potrebbe puntare sulla coppia pesante con Andrea Belotti, in alternativa è pronto Stephan El Shaarawy affianco a Romelu Lukaku.

Per il Monza l’unico in dubbio è Armando Izzo in difesa, oltre al lungodegente Gianluca Caprari. Per il resto la solita formazione, con Dany Mota favorito su Samuele Vignato ed il “Papu” Gomez sempre pronto ad entrare dalla panchina.

Dove vederla in TV

Roma – Monza sarà trasmessa, in diretta su SKY e DAZN, domenica 22 ottobre dalle ore 12:30.

Quote offerte dai bookmakers per Roma – Monza

Favoriti i giallorossi per i bookmakers a 1.67 Marathonbet ed AdmiralBet. Il pareggio è offerto quota 3.86, la vittoria del Monza a quota 5.50 su Unibet e a quota 5.25 su Sisal.

Pronostico per questa partita di Serie A

Le statistiche non sono proprio a favore di questa giocata, ma ci piace l’esito entrambe le squadre segnano. La Roma negli ultimi tempi è diventata una macchina da goal ed il Monza è una squadra che sa concretizzare le azioni di rimessa in trasferta.

Pronostico: Goal SI a quota 1.91 su Unibet e a quota 1.85 su Sisal

Pronostico Special su Roma – Monza

Andrea Colpani Segna o fa assist a 3.90 fa gola, visto che finora è spesso stato decisivo con le sue giocate. Per la Roma la quota di Romelu Lukaku è al limite, da valutare magari la quota di chi lo affiancherà in attacco.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 3-1