Arriva il primo Clásico stagionale in Spagna. L’eterna sfida iberica, vedrà il suo primo atto in scena sabato 28 ottobre 2023, alle ore 16.15 nella capitale catalana, dove i blaugrana proveranno a vincere e ribaltare la classifica. Pronostico Barcellona-Real Madrid, risultato esatto e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Barcellona è secondo in classifica di Liga ad un solo punto dall’accoppiata Real Madrid e Girona. In questa stagione i catalani hanno vinto tutte le partite in casa, ricordando che in questa stagione stanno giocando allo Stadio Olimpico Lluis Companys, visto l’indisponibilità del Camp Nou.

Il Real Madrid non è da meno. Come detto comanda LaLiga ed in Champions League è a punteggio pieno dopo 3 giornate. In trasferta ha il miglior record in campionato, con 13 punti, dove ha perso l’unica partita stagionale nel derby contro l’Atletico Madrid.

Visto l’importanza della partita arbitrerà Jesús Gil Manzano. Per capire quanto questa sfida sia combattuta, basti pensare che sarà la 253esima sfida ufficiale ed il bilancio al momento è il seguente: Barcellona vittorie 99, Real Madrid 101 e 52 pareggi. Carlo Ancelotti non ha un record positivo contro i blaugrana: 7 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte.

Le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Cancelo, Christensen, Martinez, Balde; Gavi, Romeu, Gündogan; Lopez, Torres, Joao Felix. Allenatore: Xavi Hernandez

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr. Allenatore: Carlo Ancelotti

Xavi ha fatto un ampio turnover in Champions League in vista di questo incontro. Questo non toglie che gli infortunati illustri ci sono, a cominciare da Robert Lewandowski, che farà di tutto per recuperare almeno per la panchina, visto che pure Joao Felix non è al meglio della condizione.

In casa blancos tiene banco l’infortunio di Jude Bellingham, uscito per un fastidio nella sfida di Braga di martedì. Per il resto formazione confermata con Rodrygo e Vinicius Jr coppia di attacco. Nel caso in cui l’inglese non dovesse farcela spazio a Joselu in attacco.

Dove vederla in TV

Barcellona-Real Madrid sarà trasmessa, in diretta su DAZN, sabato 28 ottobre dalle ore 16:15.

Quote offerte dai bookmakers per Barcellona-Real Madrid

Le quote dei bookmakers offrono una partita sostanzialmente equilibrata. Leggermente favorito il Barcellona, per il fattore casa (2.50 Marathonbet e AdmiralBet). Il pareggio è offerto a 3.55 AdmiralBet e Unibet, la vittoria del Real Madrid 2.80 Unibet e 2.70 Sisal

Pronostico per questa partita di LaLiga

Sull’esito non riusciamo a sbilanciarci, anche se pistola alla tempia la nostra bilancia va più verso i blaugrana. Ci piace una giocata, molto interessante, che paga più di due volte la posta. Le quote per le classiche Over 2,5 e Goal sono molto basse, quindi puntiamo sul fatto che vengano segnati almeno tre gol però divisi per tempo grazie ad una combo.

Pronostico: Over 0,5 primo tempo + Over 1,5 secondo tempo a quota 2.25 su Sisal e a quota 2.18 su AdmiralBet

Pronostico Special su Barcellona-Real Madrid

Ferran Torres Gol o Assist a 2.65 su Sisal ci sta. Visto le possibili indisponibilità in attacco per il Barcellona, potrebbe giocare quasi tutto l’incontro.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-2 / 3-1