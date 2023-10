Domenica 29 ottobre 2023, è il giorno del derby di Manchester. I red devils proveranno a vendere cara la pelle nel proprio stadio l’Old Trafford, contro i cugini che si presentano come la squadra più forte in circolazione. Pronostico Manchester United-Manchester City probabili formazioni e risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Manchester United arriva a questa sfida dopo la soffertissima vittoria in Champions League contro il Copenaghen, dove André Onana è stato protagonista parando un rigore in pieno recupero.

Primo riscatto per il portiere camerunense, accusato di essere uno dei principali indiziati di questa prima parte di stagione sotto le aspettative. In Premier League la squadra di Erik Ten Hag è a 15 punti, 8 dal Tottenham capolista.

I citizens hanno superato la trasferta insidiosa in Svizzera contro lo Young Boys, dove il pericolo principale per gli uomini di Pep Guardiola era evitare infortuni per via del campo sintetico.

In Premier League sono secondi insieme all’Arsenal, a due punti dalla capolista. Erling Haaland è già il capocannoniere con 9 goal in campionato.

Le probabili formazioni di Manchester United-Manchester City

Manchester United (4-3-3): Onana; Reguilon, Maguire, Varane, Dalot; Amrabat, McTominay, Fernandes; Rashford, Hojlund, Anthony. Allenatore: Erik Ten Hag

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akè, Ruben Dias, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Silva, Alvarez, Foden; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola

Dove vederla in TV

Manchester United-Manchester City sarà trasmessa, in diretta su SKY, domenica 29 ottobre dalle ore 16:30.

Quote offerte dai bookmakers per Manchester United-Manchester City

Il Manchester City è nettamente favorito a quota 1.65 Sisal ed Unibet. Il pareggio è offerto a 4.10 Marathonbet e 4.00 Unibet. La vittoria dei Red Devils è bancata a quota 5.30.

Pronostico per questa partita di Premier League

Partiamo da una piccola curiosità statistica. Nelle ultime 20 sfide ufficiali questa sfida è finita solo due volte in pareggio. In questa stagione il Manchester United non ha mai pareggiato, mentre il Manchester City ha pareggiato solo nella finale di Supercoppa Europea, vinta poi ai rigori.

Quindi, si potrebbe dire che entrambe non hanno mai pareggiato. Un chippino su questo risultato secondo noi ci può stare

Pronostico: 4.10 Marathonbet e 4.00 Unibet

Pronostico Special su Manchester United-Manchester City

Dovesse giocare dal primo minuto Rasmus Hojlund marcatore a 4 su Sisal non è da sottovalutare. Il danese in Premier League non ha ancora segnato, a differenza della Champions League dove è già a 3 realizzazioni in altrettanti incontri.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-2 / 1-2