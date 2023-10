Per i sedicesimi di finale, nel tabellone della Coppa Italia, martedì 31 ottobre, alle ore 15, scendono in campo la Cremonese che ospita la squadra veneta del Cittadella. Pronostico Cremonese-Cittadella di Coppa Italia, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa della Cremonese, arriva a questa gara casalinga di Coppa Italia, avendo superato nei 32° di finale, il Crotone, vincendo per 3 a 1. La vincente di questa sfida incontrerà nel prossimo turno la Roma.

La formazione ospite del Cittadella, si è qualificata per questa partita dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, avendo superato nel precedente turno l’Empoli per 2 a 1.

Le probabili formazioni di Cremonese-Cittadella

CREMONESE(3-5-2): Sarr; Antov, Ravanelli, Lochoshvili; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Buonaiuto, Zanimacchia; Ciofani, Okereke. Allenatore: Stroppa

CITTADELLA(4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Angeli, Giraudo; Vita, Branca, Carriero; Cassano; Pittarello, Maistrello. Allenatore: Gorini.

Dove vederla in TV

Cremonese-Cittadella sarà trasmessa, in diretta su Mediaset, martedì 31 ottobre dalle ore 15:00.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di calcio

Per i bookmaker è la squadra di casa della Cremonese la formazione favorita per la vittoria di questa partita. Segno 1 offerto a quota 1.85 sia su Sisal che su Unibet, il pareggio offerto a quota 3.50, la vittoria ospite pagata 4 volte la posta giocata.

Pronostico Cremonese-Cittadella di Coppa Italia

Le due squadre si sono affrontate venerdì scorso a Cittadella, per una partita valida per il campionato di calcio di Serie B e la Cremonese ha vinto in trasferta per 2 a 1. La squadra grigiorossa parte favorita anche per questa partita di Coppa Italia.

Pronostico GOL SI, offerto a quota 1.70 su AdmiralBet e a quota 1.72 su Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 3-1