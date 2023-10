Sfida tra due campioni del mondo del 2006 ed ex compagni nel Milan in panchina: Alberto Gilardino e Alessandro Nesta. L’aria sarà amichevole non solo per loro, visto il gemellaggio tra le due tifoserie. Pronostico Genoa-Reggiana di Coppa Italia, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Genoa si è ripreso dal profondo rosso del mese di ottobre grazie alla vittoria di venerdì in campionato per 1-0 contro la Salernitana.

I rossoblu in Serie A, grazie a questi tre punti, si sono allontanati un po’ dalla zona retrocessione. Assoluto protagonista nelle ultime partite Albert Gudmundsson.

La Reggiana in Serie B si trova a ridosso della zona playoffs grazie ad un buon mese di ottobre, dove gli emiliani hanno raccolto 7 punti nelle 3 partite giocate con 5 gol fatti ed uno subito.

Possono vantare uno scalpo importante come quello del Venezia secondo in classifica. Il miglior marcatore attualmente è Cedric Gondo con 3 gol stagionali.

Le probabili formazioni di Genoa-Reggiana

Genoa (3-5-2): Leali; Dragusin, Vogliacco, Vasquez; Haps, Strootman, Badelj, Kutlu, Hefti; Puscas, Ekuban.

Reggiana (4-3-2-1): Bardi; Libutti, Rozzio, Marcandalli, Pajac; Portanova, Cigarini, Crnigoj; Girma, Antiste; Gondo.

Molto probabile un ampio turnover per il grifone. Mateo Retegui ed Albert Gudmundsson dovrebbeo riposare, come molti altri titolari, per dare spazio a chi ha giocato meno in questo inizio di stagione.

Discorso simile in casa granata, dove potranno esserci addirittura tre ex a giocare dal primo minuto. Il giovane Alessandro Marcandalli in prestito alla Reggiana, Marko Pajac e Manolo Portanova.

Dove vederla in TV

Genoa-Reggiana sarà trasmessa, in diretta su Italia 1, mercoledì 1 novembre dalle ore 15:00.

Quote offerte dai bookmakers per Genoa-Reggiana

Favorito il Genoa per questa sfida dai bookmakers a 1.49 Unibet e 1.45 AdmiralBet. Il pareggio è offerto a 4.50 Sisal e 4.35 Marathonbet. La vittoria della Reggiana è data a quota 6.90.

Pronostico per questa partita di Coppa Italia

Visto tutte le premesse ci aspettiamo una partita dai ritmi bassi. Per questo ci sembra buona la giocata sull’Under 2.5 quotato tutto sommato bene.

I due allenatori sono molto attenti alla fase difensiva e solitamente in queste partite con ampio turnover i giocatori offensivi hanno più difficoltà ad emergere.

Pronostico: Under 2.5 a quota 1.98 Unibet e a quota 1.96 Marathonbet

Pronostico Special su Genoa-Reggiana

Puntiamo su una combo interessante X+Under 3.5 puntando sui possibili risultati 0-0 / 1-1: quota 5.50 Sisal, 4.95 AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 0-0 / 1-1