Per il terzo turno di Coppa Italia, giovedì 2 novembre 2023, alle ore 18, scendono in campo i padroni di casa del Sassuolo e la squadra ospite dello Spezia. Pronostici Coppa Italia: Sassuolo-Spezia, quote scommesse e risultato esatto finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La formazione di casa del Sassuolo, arriva a questo terzo turno di Coppa Italia, avendo eliminato nei trentaduesimi di finale la squadra del Cosenza per 5 a 2. In campionato gli uomini allenati da Mister Alessio Dionisi, sono al quindicesimo posto in classifica con 11 punti.

Lo Spezia arriva in Emilia Romagna, per questa partita di Coppa Italia, avendo superato nel precedente turno il Venezia per 3 a 2. Nel campionato cadetto di Serie B, i bianconeri sono al sedicesimo posto con 6 punti.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Spezia

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Missori, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Racic; Berardi, Castillejo, Ceide; Defrel.

SPEZIA (3-4-1-2): Zoet; Amian, Gelashvili, Serpe; Elia, S. Esposito, Cassata, Reca; Zurkovski; Antonucci, P. Esposito.

Dove vederla in TV

Sassuolo-Spezia sarà trasmessa, in diretta su Mediaset, giovedì 2 novembre dalle ore 18.00.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai principali bookmaker, premiano la vittoria del Sassuolo. Segno 1 giocato vincente a quota 1.55 su Unibet e a quota 1.56 su Sisal, il pareggio pagato a quota 4.20, la vittoria esterna inserita in lavagna a quota 5.80.

Pronostico Sassuolo-Spezia di Coppa Italia

Il Sassuolo parte favorito in questo match casalingo contro lo Spezia. Due formazioni che stanno faticando molto, il Sassuolo in Serie A e lo Spezia in Serie B.

Pronostico Over 2.5 offerto a quota 1.66 su AdmiralBet e a quota 1.70 su Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 3-1