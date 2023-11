E’ la giornata del “Der Klassiker” in Germania. I gialloneri di Dortmund ospitano i campioni in carica del Bayern Monaco, sfida molto sentita soprattutto dopo l’epilogo in favore dei bavaresi nella passata stagione. Pronostico Borussia Dortmund-Bayern Monaco probabili formazioni, risultato e previsione gratis.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Borussia Dortmund è a quota 21 punti, 4 dalla capolista Bayern Leverkusen. E’ imbattuto in campionato e l’unica sconfitta subita in questa stagione è stata al Parco dei Principi in Champions League.

Nella competizione continentale è al secondo posto nel girone di ferro. Julian Brandt è il miglior giocatore in Bundesliga con 4 gol e 4 assist.

Ai bavaresi quest’anno dicono male le coppe tedesche. Dopo la scoppola nella Supercoppa ad agosto contro il Lipsia, è arrivata mercoledì la sorprendente sconfitta contro il Saarbrucken nella DFB Pokal.

Molto meglio in campionato e Champions League, secondi dietro al Leverkusen ed a punteggio pieno in Europa. Harry Kane ci ha messo poco ad ambientarsi con 12 gol e 5 assist in appena 9 partite di Bundesliga.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Bayern Monaco

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Ozcan, Sabitzer; Malen, Reus, Reyna; Fullkrug. Allenatore: Terzic

Bayern Monaco (4-2-3-1):Neuer; Mazraoui, de Ligt, Kim, Davies; Laimer, Kimmich; Coman, Musiala, Sane; Kane. Allenatore: Tuchel

Dove vederla in TV

Borussia Dortmund-Bayern Monaco sarà trasmessa, in diretta su SKY, sabato 4 novembre dalle ore 18:30.

Quote offerte dai bookmakers per Borussia Dortmund-Bayern Monaco

E’ favorito il Bayern Monaco in questo classico dai bookmakers, 1.83 Marathonbet e 1.80 Sisal. Il pareggio è offerto a quota 4.30, la vittoria del Borussia Dortmund a quota 4.10 Unibet e 4.05 Marathonbet.

Pronostico per questa partita di Bundesliga

Il Borussia Dortmund non ha mai perso in casa in questa stagione e non dobbiamo stare qui a spiegare l’esistenza del muro giallo. Tendezialmente non riusciamo a sbilanciarci sull’esito.

Per una multipla ci può stare l’Under 4.5. Per intenderci l’ultimo Under 2.5 tra queste due squadre è stata la gara dopo il lockdown per la pandemia nel maggio del 2020, finita 0-1. Il Borussia Dortmund non vince in casa contro il Bayern Monaco dal 2018.

Pronostico: Under 4.5 a quota 1.38 su Sisal e a quota 1.36 su Unibet

Pronostico Special su Borussia Dortmund-Bayern Monaco

Sembra la stagione della definitiva consacrazione di Jamal Musiala. Nonostante possa sembrare oramai un esperto, stiamo parlando di un ragazzo di appena 20 anni (classe 2003). Gioca dietro Harry Kane ed è in buona condizione. La quota per un suo tiro in porta a 1.60 su Sisal ci piace.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-2 / 2-1