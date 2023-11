Il big match della undicesima giornata di Premier League è quello tra Newcastle ed Arsenal, due squadre che nella passata stagione hanno dato spettacolo qualificandosi per la Champions League. Newcastle-Arsenal di Premier League, pronostico gratis e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Newcastle dopo un avvio difficile si è ripreso ed ora in Premier League è a 17 punti a ridosso delle prime in classifica. Solo una sconfitta, in Champions League, nelle ultime 11 gare disputate tra campionato e coppe.

La squalifica di Sandro Tonali non sta pesando particolarmente sull’umore dei magpies. A conferma è arrivata la netta vittoria all’Old Trafford per 3-0 in Coppa di Lega infrasettimanale.

L’Arsenal, al contrario, viene dalla cocente sconfitta nel derby tutto londinese contro il West Ham in coppa. In campionato i gunners sono a due punti dalla capolista Tottenham, con i quali condividono pure l’imbattibilità in Premier League.

Le probabili formazioni di Newcastle-Arsenal

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Botman, Schar, Burn; Guimaraes, Joelinton, Longstaff; Gordon, Isak, Almiron.

Arsenal (4-2-3-1): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Rice, Odegaard; Saka, Havertz, Nketiah; Gabriel Jesus.

Dove vederla in TV

Newcastle-Arsenal sarà trasmessa, in diretta su SKY, sabato 4 novembre dalle ore 18:30.

Quote offerte dai bookmakers per Newcastle-Arsenal

I bookmakers prevedono la classica partita da “tripla”. La vittoria del Newcastle è offerta a 2.78 Marathonbet e 2.75 Admiralbet. Il pareggio è offerto a 3.35 Unibet e 3.28 Marathonbet. La vittoria dei Gunners a 2.65 Sisal e 2.56 Marathonbet.

Pronostico per questa partita di Premier League

Non ci aspettiamo una partita con particolari tatticismi. Sono due squadre in fiducia e che basano la propria forza soprattutto sulla manovra offensiva. Puntiamo sull’esito Gol.

Pronostico: Gol Si a quota 1.73 su Unibet e a quota 1.70 su Marathonbet

Pronostico Special su Newcastle-Arsenal

Martin Odegaard è tornato al gol in coppa, dopo un ottobre senza bonus fantacalcistici. La sua posizione, tra le linee, può dare fastidio ad i magpies. Gol o Assist a 2.75, su Sisal, merita un tentativo.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-2 / 2-1