Pronostico Luton-Liverpool, probabili formazioni e risultato esatto

La squadra di Jurgen Klopp sarà di scena in trasferta a Luton, dove proveranno a portare a casa i 3 punti in un turno di campionato che dovrebbe essere favorevole. Pronostico Luton-Liverpool di Premier League, risultato esatto e le quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Luton è terzultimo in classifica in Premier League con 5 punti, frutto di una vittoria e due pareggi. In casa, la neopromossa, ha ottenuto solo 1 punto nel pareggio di settembre contro il Wolverhampton. Carlton Morris è entrato nella metà delle azioni dei gol della squadra in campionato (8), con 3 gol ed 1 assist.

Il Liverpool è in striscia positiva da 6 giornate con 5 vittorie ed un pareggio. Mercoledì ha vinto in casa del Bournemouth per 2-1 nella sfida di Coppa di Lega. Mohamed Salah è il faro dell’attacco in Premier League con 8 gol e 4 assist sui 23 gol fatti dai reds.

Le probabili formazioni di Luton-Liverpool

Luton (3-5-2): Kaminski; Andersen, Lockyer, Bell; Kaboré, Chong, Barkley, Nakamba, Doughty; Morris, Adebayo.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Szboszlai, Mac Allister, Gravenberch; Salah, Gakpo, Luis Diaz.

Dove vederla in TV

Luton-Liverpool sarà trasmessa, in diretta su SKY, domenica 5 novembre dalle ore 17:30.

Quote offerte dai bookmakers per Luton-Liverpool

Nettamente favorito il Liverpool offerto vincente a quota 1.24 su Marathonbet e a quota 1.23 su Unibet. Il pareggio è offerto a quota 7 su Unibet e a quota 6.50 su Sisal. La vittoria interna del Luton è offerta a quota 12 su Unibet e a quota 11 su Sisal.

Pronostico per questa partita di Premier League

I precedenti sono troppo datati per prenderli come riferimento ed in generale la sfida si presenta impari, come offrono le quote. Ad ogni modo non crediamo nella goleada del Liverpool, quindi puntiamo su un multigol contenuto in favore degli ospiti, quotato meglio della vittoria.

Pronostico: Liverpoo Multigol 2-4 offerto a quota 1.50 su Sisal e a quota 1.49 su AdmiralBet

Pronostico Special su Luton-Liverpool

Alfie Doughty sta giocando fuori ruolo visto i molti infortuni in difesa. Molto probabilmente giocherà dalla parte di Mohamed Salah. Un suo cartellino quota 2.75 Sisal, vale la pena provarci.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-2 / 1-2 / 0-3