Derby di Madrid tra il Real ed il Rayo. Per i blancos di Carlo Ancelotti si tratta della possibilità di confermare la prima posizione in classifica, dopo la vittoria di Barcellona nell’ultimo turno. Pronostico Real Madrid-Rayo Vallecano, risultato esatto e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Real Madrid è primo in classifica a 28 punti nella Liga spagnola, in coabitazione con il sorprendente Girona. Il sorpasso sugli eterni rivali del Barcellona è arrivato nell’ultima giornata, proprio nello scontro diretto vinto in rimonta nei minuti finali grazie alla doppietta di Jude Bellingham.

Interessa relativamente l’impegno in Champions League, visto che le merengues comandano il gironcino a punteggio pieno.

Il Rayo Vallecano si sta confermando ad alti livelli come la passata stagione. Con 17 punti è a ridosso della zona Europa e non passa alla ribalta come sorpresa, solo perchè il Girona sta facendo l’impresa.

In trasferta è la terza squadra per rendimento, dove ha ottenuto 11 dei 17 punti nella LaLiga.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Rayo Vallecano

Real Madrid (4-3-3): Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Bellingham, Vinicius.

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Hernandez, Espino; Valentín, Unai López; Kike, Trejo, Palazon; de Tomas.

Dove vederla in TV

Real Madrid-Rayo Vallecano sarà trasmessa, in diretta su DAZN, domenica 5 novembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Real Madrid-Rayo Vallecano

Quote dei bookmakers chiaramente sbilanciate in favore del Real Madrid, offerto vincente a quota 1.28 su AdmiralBet e Unibet. Il pareggio è dato a quota 6.00 su Sisal e a quota 5.95 su Unibet. La vittoria del Rayo Vallecano paga 11 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di La Liga

Ipotizziamo una vittoria del Real Madrid, ma la quota ispira il giusto. Ci piace invece la quota di un gol del Rayo Vallecano in questo incontro. La terza squadra di Madrid ha perso l’ultima partita il 2 settembre e si presenta in fiducia a questa sfida contro i blancos.

Pronostico: Rayo Vallecano segna offerto a quota 1.82 su Unibet e a quota 1.79 su Marathonbet

Pronostico Special su Real Madrid-Rayo Vallecano

Puntiamo su uno special nel primo tempo. Il Real Madrid vorrà chiudere la pratica presto, la quota dell’Over 1.5 primo tempo merita attenzione, quotata a 2.20.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 3-1 / 4-1