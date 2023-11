Pronostico West Ham-Olympiakos 9 novembre 2023, ore 21:00 dal London Stadium si gioca la 4° giornata di questa sfida valida per il Gruppo A al momento comandato proprio dagli Hammers.

Pronostico West Ham-Olympiakos 9 novembre 2023: lo stato di forma delle squadre

4° giornata del Gruppo A di Europa League in campo a Londra giovedì sera con West Ham-Olympiakos. Gli Hammers sono al comando del girone con 6 punti, anche se dopo le prime 2 vittorie si sono fermati proprio lo scorso turno in Grecia per 1-2.

In quell’occasione l’Olympyakos iniziò forte portandosi sul 2-0 nel primo tempo con le reti di Fortounis e Rondinel, mentre a nulla è servita la rete di Paqueta nel finale per il West Ham.

Olympyakos che nel fine settimana ha però perso 2-4 in casa contro il PAOK in campionato. Ko in Premier League anche per il West Ham che ha perso una partita spettacolare per 2-3 contro il Brenford. L’1-2 dei greci all’andata è stato l’unico precedente tra queste due formazioni, ma i greci hanno vinto solo tre delle loro 19 trasferte precedenti in Inghilterra (1 pareggio, 15 sconfitte).

Pronostico West Ham-Olympiakos 9 novembre 2023: probabili formazioni

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Kehrer, Mavropanos, Ogbonna, Emerson; Soucek, Fornals; Kudus, Ward-Prowse, Benrahma; Ings. ALLENATORE: David Moyes

OLYMPIAKOS (4-2-3-1): Paschalakis; Rodinei, Retsos, Porozo, Quini; Camara, Hezze; Podence, Fortounis, Masouras; Kaabi. ALLENATORE: Diego Martinez Penas

Migliori quote e scommesse West Ham-Olympiakos, Europa League

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa partita di Europa League.

Con gli Hammers i gol non mancano mai con 6 Over nelle ultime 7 partite tra tutte le competizioni, compreso quello con l’Olympyakos all’andata. I greci a loro volta hanno segnato 8 Over nelle ultime 9 partite tra campionato. Consigliamo OVER 2.5 @1.73.