Pronostico AEK-Marsiglia 9 novembre 2023. Scontro al vertice del Gruppo B con la sfida di Atene tra AEK-Marsiglia. Siamo andati ad analizzate questo match con probabili formazioni, statistiche, migliori quote e consigli per le scommesse.

Pronostico AEK-Marsiglia 9 novembre 2023: lo stato di forma delle squadre

Il Marsiglia è ancora imbattuto in Europa League, ed è al comando del Gruppo B con 5 punti, frutto dei primi 2 pareggi, seguiti dall’importante 3-1 interno dell’andata contro la squadra di Atene con le reti di Vitinha, Harit e Veretout. Inutile la rete del momentaneo 1-1 greco firmata da Pineda.

In quella partita l’AEK ha perso per esclusione anche Stankovic e non ci sarà nemmeno l’infortunato Fernandes, per una squadra al 2° posto con 4 punti, e che non aveva mai perso prima del ko di Marsiglia.

La squadra di Gattuso è reduce dallo 0-0 in campionato contro il Lilla e non ha mai perso in 3 precedenti contro AEK, con la vittoria dell’andata ma anche un successo interno e 1 pareggio in Champions League, anche se parliamo del lontano 1989.

Pronostico AEK-Marsiglia 9 novembre 2023: probabili formazioni

AEK Atene (4-3-1-2): Standovi; Rota. Vida, Mokoudi, Mohammed; Zuber, Szymanski, Eliasson; Jonsson; Ponce, Araujo. Allenatore: Almeyda

MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi; Veretour, Kondogbia, Ounahi; Harit, Aubameyang, Correa. Allenatore: Gattuso

Migliori quote e scommesse AEK-Marsiglia, Europa League

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa partita di Europa League.

Prima dello 0-0 in campionato, il Marsiglia aveva sempre subito almeno una rete nelle precedenti 7 partite tra Ligue 1 ed Europa League. In casa l’AEK un gol potrebbe anche trovarlo, come ha fatto all’andata in Francia, quindi consigliamo GOL SI @1.62 ma attenzione anche ai cartellini, ne abbiamo visti 6 gialli e 1 rosso all’andata quindi anche per la sfida di ritorno vi invitiamo a valutare proprio le sanzioni.