Comincia con la calda accoglienza dello stadio San Mamés la tredicesima giornata de LaLiga con l’anticipo in programma venerdì 10 novembre 2023, alle ore 21. I baschi ospiteranno il Celta Vigo di Rafa Benitez, alla disperata ricerca di punti per uscire dalla zona retrocessione. Pronostico Athletic Bilbao-Celta Vigo, risultato esatto, quote scommesse e stato di forma.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa è al quinto posto in classifica con 21 punti, a ridosso della zona Champions League. Con questo risultato ha eguagliato la sua migliore partenza in questo secolo, che era stata quella della passata stagione.

In casa, dopo aver perso la partita inaugurale di La Liga, contro il Real Madrid per 2-0, ha inanellato 5 risultati utili consecutivi per 11 punti.

Il Celta Vigo era partito con altre ambizioni in questa stagione, invece si ritrova al terzultimo posto in classifica con 7 punti, frutto di una vittoria e 4 pareggi.

L’unica vittoria è arrivata proprio in trasferta in casa dell’Almeria per 2-3, il 1 settembre. Rafa Benitez è già in bilico e probabilmente in questa partita si gioca la sua continuazione su questa panchina.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Celta Vigo

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon; DE Marcos, Vivian, Paredes, Lekue; Vesga, Ruiz de Galarreta; I. Williams, Sancet Tirapu, N. Williams; Guruzeta.

Celta Vigo (4-4-2): Guaita; Vazquez, Starfelt, Nunez, Sanchez De La Pena; Mingueza, Tapia, Sotelo, Bamba; Aspas, Larsen.

Dove vederla in TV

Athletic Bilbao-Celta Vigo sarà trasmessa, in diretta su DAZN, venerdì 10 novembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Athletic Bilbao-Celta Vigo

Nettamente favorito l’Athletic Bilbao per la vittoria di questo incontro. Segno 1 giocato a quota 1.57 su Sisal e Marathonbet.

Il pareggio è offerto a quota 4.15 su Marathonbet e a quota 4.10 su Unibet. La vittoria del Celta Vigo in trasferta paga 6 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di LaLiga

Crediamo che possa essere una partita dove la squadra di casa voglia impostare il proprio ritmo. Più che sulla vittoria, puntiamo sul numero di gol dei baschi.

Pronostico: Multigol casa 2-4 a quota 1.78 su Sisal e a quota 1.71 su AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-0 / 3-0