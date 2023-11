L’undicesima giornata di Bundesliga tedesca, comincia allo Borussia-Park, in una sfida tra due squadre che hanno cominciato la stagione deludendo le aspettative di questa estate. Pronostico Borussia Monchengladbach-Wolfsburg di Bundesliga del 10/11/2023.

Lo stato di forma delle due squadre

Il Borussia Monchengladbach sembra in ripresa, dopo un inizio di stagione terrificante. Nelle ultime 3 partite ufficiali, due vittorie contro l’Heidenheim (una in coppa) e nell’ultima giornata il pareggio in casa del Friburgo, squadra che nelle ultime stagioni staziona sempre nella parte alta della classifica. Sono 10 i punti in classifica, 4 di vantaggio sulla terzultima.

Il Wolfsburg ha ottenuto il primo pareggio stagionale nell’ultima di campionato contro il Werder Brema. Punto che ha interrotto la striscia negativa in campionato di 3 sconfitte consecutive.

I punti in classifica in Bundesliga sono 13, di cui solo 3 ottenuti in trasferta nell’unica vittoria ottenuta fin qui a Colonia ad agosto. Da sottolineare l’inizio stagione del danese Jonas Wind, autore di 8 dei 15 gol totali.

Dove posso vedere il match tra Borussia Monchengladbach-Wolfsburg?

Borussia Monchengladbach-Wolfsburg sarà trasmessa, in diretta su SKY, venerdì 10 novembre dalle ore 20:30.

Le probabili formazioni

Monchengladbach (4-2-3-1): Nicolas; Scally, Elvedi, Wober, Netz; Reitz, Weigl; Honorat, Plea, N`Goumou Minpole; Siebatcheu.

Wolfsburg (4-3-): Pervan; Lacroix, Bornauw, Zesiger; Majer, Svanberg, Vranckx, Maehle; Paredes, Wind, Cerny.

Pronostico per questa partita di Bundesliga

Ci piace la doppia chance in favore dei padroni di casa, abbinata in combo con un esito sui gol.

Pronostico: 1X+Over 1.5 a quota 1.58 su Admiralbet e a quota 1.55 su Sisal

Quote offerte dai bookmakers per Borussia Monchengladbach-Wolfsburg

Leggermente favoriti i padroni di casa giocati vincenti a quota 2.35 su Sisal e a quota 2.30 su AdmiralBet.

Il pareggio è bancato dai bookmakers a quota 3.80 su Unibet e a quota 3.75 su Marathonbet. La vittoria del Wolfsburg offerta a quota 2.80.

Pronostico Special su Borussia Monchengladbach-Wolfsburg

Non ci aspettiamo particolari tatticismi in questa sfida. L’Over 1.5 primo tempo bancato a quota 2.15 su Sisal e a quota 2.12 su Unibet ci piace, anche se la quota è al limite.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-2 / 3-1