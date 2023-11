Il sabato di San Martino in Serie A, comincia sabato 11 novembre 2023, alle ore 15, allo stadio Via del Mare di Lecce, dove arriva il Milan rinfrancato dalla vittoria di prestigio in Champions League contro Kyliam Mbappé. Lecce-Milan pronostico gratis, quote e probabili formazioni.

Lo stato di forma delle due squadre?

Nonostante i 13 punti in classifica, si può dire che i giallorossi del Lecce sono in difficoltà. L’ultima vittoria risale al 22 settembre contro il Genoa per 1-0. Da quel momento, compresa la Coppa Italia, sono arrivate 5 sconfitte e 2 pareggi.

Il Milan ha rilanciato le proprie quotazioni grazie alla vittoria in rimonta in Champions League di martedì contro il PSG. In campionato il distacco dall’Inter capolista è di 6 punti e la sconfitta subita sabato scorso contro l’Udinese è stato il punto più basso di tutta la stagione.

Le probabili formazioni di Lecce-Milan

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Stefezza, Krstovic, Banda.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Chukwueze, Giroud, Leao.

Roberto D’Aversa dovrà fare a meno dell’insostituibile Pontus Almqvist, autore del gol del momentaneo vantaggio a Roma.

Al suo posto il capitano Gabriel Strefezza a destra nel tridente offensivo. Per il resto per i salentini ci sarà la formazione tipo, con il dubbio tra Patrick Dorgu ed Antonino Gallo come terzino sinistro.

Nel Milan si è fermato nuovamente Christian Pulisic, al suo posto Samuel Chukwueze rientrato da poco dall’infortunio. Per il resto Stefano Pioli dovrebbe confermare la squadra che ha vinto contro il PSG in Champions League.

Dove vederla in TV

Lecce-Milan sarà trasmessa, in diretta su DAZN, sabato 11 novembre dalle ore 15:00.

Quote offerte dai bookmakers per Lecce-Milan

I rossoneri sono favoriti dai bookmakers, che li offrono vincenti a quota 1.77 su Unibet e a quota 1.74 su AdmiralBet.

Il pareggio è dato a quota 3.68 su Marathonbet e a quota 3.60 su Sisal. La vittoria dei salentini è pagata 5 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Serie A

Il Lecce, soprattutto in casa, parte sempre forte specie contro avversari di caratura più alta. Nel precedente dello scorso anno i giallorossi andarono avanti 2-0 nel primo tempo, per poi essere raggiunti sul 2-2. Per questo puntiamo su un gol nel primo tempo in questa sfida.

Pronostico: Gol SI primo tempo a quota 1.43 su Marathonbet e a quota 1.42 su Unibet

Pronostico Special su Lecce-Milan

Dopo la straripante prestazione in Champions League, ci si aspetta che Rafa Leao torni a lasciare il segno anche in campionato. Gol o Assist a 1.97 su Sisal per lui.

Nel Lecce andiamo su Nikola Krstovic Marcatore Più a 3.40. Il montenegrino manca al gol da 3 giornate e contro una delle squadre che lo stanno osservando proverà a farsi trovare pronto.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 1-3 / 2-2