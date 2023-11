La dodicesima giornata della Ligue 1 comincia sabato 11 novembre 2023, alle ore 17, con i campioni in carica del PSG in trasferta a Reims. Per Kylian Mbappé e compagni una possibilità di rivincita, dopo la sconfitta di San Siro in Champions League e prima della pausa nazionali. Pronostico Reims-PSG di Ligue 1, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Reims è una delle sorprese di questa stagione di Ligue 1 in Francia. Quarto posto e 20 punti in classifica, in striscia positiva con due vittorie consecutive per 1-0. In casa il record recita 3 vittorie e 2 sconfitte, curiosità statistica sempre alternate.

Il PSG è secondo dietro al sorprendente Nizza di questo inizio stagione. I parigini hanno perso l’unica partita in campionato proprio contro la capolista.

In Champions League, con la sconfitta contro il Milan di martedì, il discorso qualificazione si è particolarmente complicato per la squadra di Luis Enrique.

Le probabili formazioni di Reims-PSG

Reims (4-2-3-1): Diouf; Foket, Abdellhamid, Okumu, De Smet; Matusiwa, Richardson; Ito, Teuma, Munetsi; Daramy.

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Fabian Ruiz, Soler, Vitinha; Dembelé, Ramos, Mbappé.

Dove vederla in TV

Reims-PSG sarà trasmessa, in diretta su SKY, sabato 11 novembre dalle ore 17:00.

Quote offerte dai bookmakers per Reims-PSG

Il PSG è favorito per la vittoria a quota 1.61 su Marathonbet e su Unibet. Il pareggio è offerto a quota 4.30 su AdmiralBet e a quota 4.25 su Sisal. La vittoria del Brest è data a pagata a quota 5.25.

Pronostico per questa partita di Ligue 1

Nelle ultime 4 vittorie consecutive in Ligue 1 il PSG ha sempre segnato 3 gol. Il Reims sembra una squadra molto quadrata in difesa, non a caso viene da due vittorie senza subire reti. La quota dell’Under 3.5 ci sembra buona.

Pronostico: Under 3.5 a quota 1.58 su Unibet e a quota 1.55 su Marathonbet

Pronostico Special su Reims-PSG

Al pronostico ci aggiungiamo la vittoria del PSG per la seguente combo 2+Under 3.5 a quota 2.50 sia su Sisal che su AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-1 / 0-2 / 1-2