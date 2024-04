Martedì 23 aprile 2024, alle ore 21, allo stadio Olimpico di Roma, si gioca il match di ritorno di Coppa Italia, tra i padroni di casa della Lazio e la Juventus. Pronostici Coppa Italia: Lazio-Juventus di martedì 23 aprile 2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa della Lazio, arriva a questa partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, dopo la sconfitta subita nella gara di andata per 2 a 0 a Torino, in casa dello Juventus. In Campionato i biancocelesti, sono settimi in classifica e in corsa per un posto in Europa la prossima stagione.

La Juventus arriva a Roma, per mantenere le reti di vantaggio e centrale la finale. In campionato gli uomini di Massimiliano Allegri, sono terzi e in corsa per un posto in Champions League la prossima stagione.

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Lazzari, Kamada, Vecino, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Dove vederla in TV

Lazio-Juventus, sarà trasmessa in diretta Canale 5 il 23 aprile 21.00.

Pronostico Lazio-Juventus

Il pronostico è equilibrato, per questa partita di ritorno di Coppa Italia. Ci aspettiamo una partita con entrambe le squadre a segno. Gol Si a quota 1.70 su Sisal e su Betway

Quote offerte dai bookmakers per Lazio-Juventus