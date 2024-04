La seconda partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, è in programma mercoledì 23 aprile 2024, alle ore 21, in programma a Bergamo, tra i padroni di casa dell’Atalanta e la squadra ospite della Fiorentina. Atalanta-Fiorentina, pronostico, scommessa di Coppa Italia.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La partita di andata delle semifinali di Coppa Italia, giocata a Firenze, è terminata con il punteggio di a 1 a 0 per la squadra viola. In campionato la Fiorentina è nona in classifica e in lotta per un posto in Europa la prossima stagione.

L’Atalanta si gioca il match di ritorno in casa e cercherà di ribaltare la sconfitta subita a Firenze, per arrivare a giocare la finale. In campionato l’Atalanta è in corsa per un posto nella prossima Champions League.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Hien, Djimsiti; Holm, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopemeiners; Scamacca, Lookman.

Dove vederla in TV

Fiorentina-Atalanta, sarà trasmessa in diretta Canale 5 mercoledì 3 aprile 21.00.

Pronostico Atalanta-Fiorentina di Coppa Italia

Il nostro pronostico pende perla vittoria della squadra di casa dell’Atalanta. Il nostro pronostico + una combo 1+over 1.5, offerta a quota 2.25 su Vincitu e a quota 2.30 su Netbet

Quote offerte dai bookmakers per Fiorentina-Atalanta