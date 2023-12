Sorteggi Europa League 18 dicembre 2023. Vediamo tutti gli aggiornamenti dopo i sorteggi di Nyon per la fase a gironi della seconda competizione UEFA che vede in gioco due italiane: il Milan che pesca il Rennes e la Roma che trova ancora il Feyenoord sulla sua strada agli spareggi.

Sorteggi Europa League 18 dicembre 2023: il Milan trova il Rennes ed evita Gattuso

L’urna di Nyon è favorevole per il Milan che evita il Marsiglia dell’ex Gattuso ma trova un altra francese sulla strada della fase ad eliminazione diretta di UEFA Europa League 2023-24 con gli spareggi. Si tratta del Rennes che sta giocando un campionato di Ligue 1 in modo molto discontinuo tanto che con 16 punti è solo al 13° posto, più vicino alla zona retrocessione che a quella europea.

In Europa però il Rennes ha convinto maggiormente con 4 successi su Maccabi Haifa e Panathinaikos ed ha ottenuto la qualificazione per i sedicesimi di finale chiudendo a una sola lunghezza dal Villarreal di Marcelino.

I Milan si consola però con i precedenti storicamente positivi contro le squadre francesi in Europa (4 vittorie e 2 pareggi con vittoria contro il PSG in Champions a San Siro nella fase a gironi di Champions League) e per gli sfortunati numeri del Rennes contro squadre italiane (una solo vittoria, due vittorie e 3 sconfitte) in competizioni europee.

Dalla parte dei rossoneri anche le quote, almeno per la gara di andata del 15 febbraio a San Siro, con la squadra di Stefano Pioli favorita @1.61 per la vittoria mentre il Rennes si gioca @5 volte la posta (pareggio @4) su Unibet.

Sorteggi Europa League 18 dicembre 2023: ancora Feyenoord sulla strada della Roma

Per il terzo anno consecutivo, Roma e Feyenoord incrociano il loro cammino in Europa e giocheranno il quinto incontro europeo nelle ultime tre stagioni. I giallorossi hanno perso soltanto una delle cinque sfide disputate finora contro il Feyenoord in Europa (3V, 1 pareggio): l’andata dei quarti di finale di Europa League del 2022/23 (0-1, in trasferta) e che la Roma è rimasta imbattuta in nove delle ultime 10 partite (5V, 4N) contro squadre olandesi in Europa.

Attenzione però al Feyenoord che sarà un avversario comunque ostico, specialmente al De Kuip, dove ha rifilato tre gol alla Lazio di Maurizio Sarri e ha perso due sole partite ufficiali in questi primi quattro mesi di stagione. Non a caso le quote per la sfida di andata in Olanda danno la Roma @3.10 per la vittoria mentre il Feyenoord si gioca @2.20 su AdmiralBet che propone il Pareggio @3.50.

Quote Antepost e tutti gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale UEFA Europa League 2023-24

Su Betitaliaweb abbiamo analizzato anche i sorteggi di Champions League con tutte le quote aggiornate. Dai un occhiata. Qui vediamo tutti gli accoppiamenti degli spareggi di UEFA Europa League 2023-24 e a seguire le quote antepost per la vittoria finale offerte da Sisal che vede il Liverpool come netto favorito sul Bayer Leverkusen ma poi arriva il Milan a completare il tris di uniche squadre in singola cifra di quota, visto che poi si sale @12 volte la posta con West Ham e Brighton, mentre la Roma si gioca @15 volte la posta, comunque davanti all’Atalanta che troviamo @20, con la Dea che ritroveremo in campo dai sedicesimi.

16ESIMI EUROPA LEAGUE

Feyenoord-ROMA

MILAN-Rennes

Lens-Friburgo

Young Boys-Sporting Lisbona

Benfica-Tolosa

Braga-Qarabag

Galatasaray-Sparta Praga

Shakhtar Donetsk-Olympique Marsiglia

QUOTE ANTEPOST EUROPA LEAGUE

Liverpool @3.25

Leverkusen @5.50

MILAN @7.50

West Ham @12

Brighton @12

Roma @15

Atalanta @20