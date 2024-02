Sfida tra Francia e Germania in uno di questi playoffs di Europa League. Il Lens ospiterà giovedì 15 febbraio 2024, alle ore 21 il Friburgo, in una sfida tra due squadre che si candidano come possibili outsiders della competizione. Pronostico Lens-Friburgo, scommesse, previsioni e stato di forma.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Lens ha sofferto il doppio impegno ad inizio stagione campionato e Champions League. Retrocessi ai playoffs in Europa League, i giallorossi, hanno finalmente cominciato a fare in punti in Ligue 1 dove vengono da 3 vittorie consecutive e sono a ridosso della zona Europa in classifica.

Il Friburgo, al contrario, viene da 3 sconfitte consecutive in Bundesliga. Percorso simile per gli avversari odierni, con una prima parte di stagione sofferta e ripresa sul finale dello scorso anno.

Le probabili formazioni di Lens-Friburgo

Lens (5-3-2): Samba; Aguilar, Gradit, Danso, Medina, Chàvez; Diouf, Da Costa, El Aynaoui; Sotoca, Wahi.

Friburgo (4-5-1): Atubolu; Kubler, Sildillia, Szalai, Makengo; Sallai, Eggestein, Holer, Hofler, Grifo; Gregoritsch.

Dove vederla in TV

Lens-Friburgo sarà trasmessa, in diretta su SKY e DAZN, giovedì 15 febbraio dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Lens-Friburgo

Favoriti i francesi, offerti vincenti a 1.78 AdmiralBet e 1.75 Betway. Il pareggio è dato a 3.90 Snai e 3.85 Betway, mentre la vittoria del Friburgo a 4.50 Sisal e Snai.

Pronostico per questa partita di Europa League

Il Lens deve sfruttare il fattore casa. Il Bollaert-Delelis è uno degli stadi più caldi in Francia ed il Friburgo in un periodo non felicissimo potrebbe soffrire anche la mancanza di esperienza ad affrontare clima caldi europei del genere.

Pronostico: Vittoria Lens a quota 1.78 su AdmiralBet e 1.75 su Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 2-0 / 2-1